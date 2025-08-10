TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Zemljotres jačine 6,1 stepeni pogodio zapadnu Turkiye
Ministar unutrašnjih poslova kaže da za sada nema izvještaja o žrtvama, ali da je nekoliko zgrada srušeno.
Zemljotres jačine 6,1 stepeni pogodio zapadnu Turkiye
Zemljotres jačine 6,1 stepeni pogodio zapadnu Turkiye / AA
10 August 2025

Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je u nedjelju Sindirgi u zapadnoj Turkiye, izvijestila je turska Agencija za upravljanje katastrofama (AFAD).

Potres se osjetio u nekoliko gradova na zapadu zemlje, uključujući Istanbul i turističku popularnu destinaciju Izmir. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Oko 10 zgrada se srušilo u Sindirgiju, epicentru zemljotresa, uključujući trospratnu zgradu u centru grada, objavio je gradonačelnik Serkan Sak za turske lokalne medije.

"Šest osoba je živjelo u ovoj trospratnoj zgradi. Četiri su spašene iz ruševina", rekao je, dodajući da su u toku napori za izvlačenje preostale dvije.

"Zgrade i džamije su uništene, ali nemamo izvještaja o gubitku života", dodao je.

Preporučeno

Potres se dogodio u 16:53 GMT, s naknadnim potresima jačine od 3,5 do 4,6 stepeni Rihterove skale, prema AFAD-u.

Turkiye presijeca nekoliko geoloških rascjepa, koji su prethodno uzrokovali katastrofe u zemlji.

Dva potresa u februaru 2023. na jugozapadu ubila su najmanje 53.000 ljudi i opustošila Antakyu, mjesto drevnog grada Antiohije.

Početkom jula, potres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale u istoj regiji rezultirao je jednom smrću i povrijeđenim 69 osoba.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us