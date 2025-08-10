Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale pogodio je u nedjelju Sindirgi u zapadnoj Turkiye, izvijestila je turska Agencija za upravljanje katastrofama (AFAD).
Potres se osjetio u nekoliko gradova na zapadu zemlje, uključujući Istanbul i turističku popularnu destinaciju Izmir. Nije bilo prijavljenih žrtava.
Oko 10 zgrada se srušilo u Sindirgiju, epicentru zemljotresa, uključujući trospratnu zgradu u centru grada, objavio je gradonačelnik Serkan Sak za turske lokalne medije.
"Šest osoba je živjelo u ovoj trospratnoj zgradi. Četiri su spašene iz ruševina", rekao je, dodajući da su u toku napori za izvlačenje preostale dvije.
"Zgrade i džamije su uništene, ali nemamo izvještaja o gubitku života", dodao je.
Potres se dogodio u 16:53 GMT, s naknadnim potresima jačine od 3,5 do 4,6 stepeni Rihterove skale, prema AFAD-u.
Turkiye presijeca nekoliko geoloških rascjepa, koji su prethodno uzrokovali katastrofe u zemlji.
Dva potresa u februaru 2023. na jugozapadu ubila su najmanje 53.000 ljudi i opustošila Antakyu, mjesto drevnog grada Antiohije.
Početkom jula, potres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale u istoj regiji rezultirao je jednom smrću i povrijeđenim 69 osoba.