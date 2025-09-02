Tegljač Protug 75 doplovio je u Split u ponedjeljak ujutro iz malteške Valette. Gotovo cijeli dan su se u utorak u škverskoj luci obavljale pripreme za tegljenje.

Na brod su oko 15 sati stigli djelatnici Lučke kapetanije i predstavnici talijanskog registra kako bi ga pregledali i izdali dokumente, nakon čega je vlasnik broda potpisao nalog da se Moby Drea odveže i bude otegljen.

Splitski aktivisti okupljeni u Građansku inicijativu Zdravi Split zadovoljni su zbog odlaska spornog broda protiv kojega su u samo mjesec dana održali četiri prosvjeda, tražeći da Moby Drea isplovi iz škverske luke.

"Ovo je nevjerojatan uspjeh male grupe ljudi koja se skupila onoga dana kada je najavljeno da brod dolazi. Svi su nas uvjeravali da nećemo uspjeti, ali jesmo. Danas nam ljudi čestitaju, kažu da smo napravili nešto veličanstveno za Split", rekao je Hini osnivač inicijative Ante Tešija.

Najavio je nastavak aktivizma, trenutno rade plan za azbest u Vranjicu. Tražit ćemo da se tamo sve sanira i svakodnevno prozivati odgovorne za to stanje, poručio je Tešija.