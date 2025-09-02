REGIJA
Tegljač Protug 75 počeo je u utorak popodne tegljenje talijanskog broda Moby Drea, koji je bio mjesec dana privezan u Brodosplitovoj luci kako bi mu uklonili 250 tona azbestnih panela iz putničkih kabina.
2 Septembar 2025

Tegljač Protug 75 doplovio je u Split u ponedjeljak ujutro iz malteške Valette. Gotovo cijeli dan su se u utorak u škverskoj luci obavljale pripreme za tegljenje. 

Na brod su oko 15 sati stigli djelatnici Lučke kapetanije i predstavnici talijanskog registra kako bi ga pregledali i izdali dokumente, nakon čega je vlasnik broda potpisao nalog da se Moby Drea odveže i bude otegljen.

Splitski aktivisti okupljeni u Građansku inicijativu Zdravi Split zadovoljni su zbog odlaska spornog broda protiv kojega su u samo mjesec dana održali četiri prosvjeda, tražeći da Moby Drea isplovi iz škverske luke.

"Ovo je nevjerojatan uspjeh male grupe ljudi koja se skupila onoga dana kada je najavljeno da brod dolazi. Svi su nas uvjeravali da nećemo uspjeti, ali jesmo. Danas nam ljudi čestitaju, kažu da smo napravili nešto veličanstveno za Split", rekao je Hini osnivač inicijative Ante Tešija.

Najavio je nastavak aktivizma, trenutno rade plan za azbest u Vranjicu. Tražit ćemo da se tamo sve sanira i svakodnevno prozivati odgovorne za to stanje, poručio je Tešija.

Građane je u zahtjevu za odlaskom spornog broda iz grada pod Marjanom podržao gradonačelnik Tomislav Šuta koji je Hini kazao kako je odlazak broda pobjeda građana i grada.

Šuta podsjeća da je često govorio o problemu škvera i ponavlja da treba preispitati koncesiju, koja je vlasniku Tomislavu Debeljaku već trebala biti ukinuta. Smatra da Grad Split treba dobiti dio prostora Brodosplita na upravljanje, dok bi drugi dio ostao za modernu brodogradnju.

Upitan što će napraviti u slučaju nekog budućeg dolaska sličnih brodova u škver odgovorio je kako je to neprihvatljivo. "Opasni otpad ne može tek tako dolaziti u Hrvatsku. Prvo se moramo riješiti domaćeg opasnog otpada, ne treba nam i strani", ustvrdio je Šuta.

U srijedu će vijećnici na tematskoj sjednici Gradskog vijeća raspravljati o budućnosti brodogradnje i Brodosplita, a izvjesno je da će se tražiti oduzimanje koncesija zbog Debeljakova neplaćanja obveza.

Po podacima iz predstečajnog postupka, dug Brodosplita prema Ministarstvu mora za neplaćenu koncesijsku naknadu iznosi dva milijuna eura, a Gradu Splitu su dužni 1,8 milijuna eura za komunalnu i vodnu naknadu.

