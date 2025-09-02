Protestne blokade prevoznika u Bosni i Hercegovini, koje su počele 1. septembra, obustavljene su danas nakon što su, kako kažu predstavnici sektora, njihovi zahtjevi u međuvremenu ispunjeni.

“Postignut je dogovor sa institucijama“, saopšteno je nakon konferencije za medije premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i koordinatora Konzorcija Logistike Velibora Peulića.

“Nakon što je postignut dogovor, očekuje se povlačenje svih vozila koja su učestvovala u protestima i normalizacija saobraćaja“, saopšteno je iz BIHAMK-a.