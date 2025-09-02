REGIJA
Obustavljeni protesti i blokade prevoznika u BiH, postignut dogovor
Konzorcij Logistika obustavio je blokade na putevima širom Bosne i Hercegovine.
2 Septembar 2025

Protestne blokade prevoznika u Bosni i Hercegovini, koje su počele 1. septembra, obustavljene su danas nakon što su, kako kažu predstavnici sektora, njihovi zahtjevi u međuvremenu ispunjeni.

“Postignut je dogovor sa institucijama“, saopšteno je nakon konferencije za medije premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i koordinatora Konzorcija Logistike Velibora Peulića.

“Nakon što je postignut dogovor, očekuje se povlačenje svih vozila koja su učestvovala u protestima i normalizacija saobraćaja“, saopšteno je iz BIHAMK-a.

Velibor Peulić je u ime prevoznika poručio kako su postignuti svi ciljevi za koje su se borili.

“Pokazali smo jedinstvo, snagu i odlučnost. Naši zahtjevi su ispunjeni. Predsjedništvo Plenuma donijelo je jedinstvenu odluku o uspostavljanju lanaca snabdijevanja. Uspjeli smo – krvotok bosanskohercegovačke privrede ponovo radi punim kapacitetom“, izjavio je Peulić.

Organizatori protesta jučer su istakli četiri ključna zahtjeva i to vraćanje povjerenja i zaštita građana BiH koji rade kao vozači u Evropskoj uniji, povrat trošarina, rješavanje statutarnih problema prevoznika kroz izmjene pravilnika i zakona i povećanje efikasnosti rada graničnih službi.

