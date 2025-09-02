Ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je u utorak da će Srbija nastaviti da bude "motor rasta i razvoja Balkana", a da smatra da bi svi u regionu trebalo da se odnose međusobno sa poštovanjem i da svako prvo treba da počisti svoje dvorište prije nego što krene da traži mane u tuđem.

Govoreći o panelima na Bledskom strateškom forumu, Đurić je rekao da su neki od učesnika dosta govorili o Srbiji.

"I to na panelima na koje predstavnici Srbije ili nisu bili pozvani, ili nisu bili predviđeni i tome slično. Mislim da bi najbolje bilo da se jedni sa drugima odnosimo sa poštovanjem, jedni prema drugima i da jednostavno svako najpre počisti svoje dvorište pre nego što krene da traži mane u tuđem. Zato što i mlađe generacije na Balkanu od nas očekuju da imamo neuporedivo odgovorniju i neuporedivo bolju saradnju", rekao je Đurić.

Istakao je da će Srbija nastaviti da bude zemlja okrenuta i spoljnom i unutrašnjem dijalogu, zemlja koja će očuvati stabilnost.

"Zemlja koja će nastaviti kursom koji je zacrtao narod birajući svoje legitimne predstavnike, a koji je predsednik Aleksandar Vučić uspeo da materijalizuje za sve nas u prethodnih nešto više od deset godina, više nego udvostručujući bruto društveni proizvod. Srbija će nastaviti da bude motor rasta i razvoja Balkana", poručio je Đurić.

Kako je rekao, učešće Srbije na ovogodišnjem Bledskom strateškom forumu bilo je fokusirano na to da pokaže da Srbija, uprkos izazovima globalnog, regionalnog, pa i nacionalnog karaktera, jeste zemlja budućnosti.