Prema prvim službenim podacima Centralne banke BiH, izravna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u 2024. godini iznosila su 1,762.8 milijuna KM ili 901.3 milijuna eura i manja su u odnosu na godinu ranije za 14,6 posto.

Iz Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine – FIPA pojašnjavaju da je smanjenje registrirano u okviru ostalog kapitala koji podrazumijeva ulaganja sestrinskih poduzeća i druge vidove zaduženja (-55.9% smanjenje u odnosu na ostali kapital iz 2023. godine).

S druge strane, strana ulaganja u okviru vlasničkih udjela ili nove investicije u 2024. bila su veća za 55,6 posto, a zadržane zarade ili reinvesticije bile su na razini prethodnih godina (-0.3% u odnosu na 2023.).

Najviše investicija lani je došlo iz Hrvatske (391.1 milijuna KM), zatim Njemačke (255.3), Slovenije (247.1) i Austrije (221.6 milijuna KM).