REGIJA
2 minuta čitanja
Izravna strana ulaganja u BiH pala za 14,6 posto
Izravna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu lani su pala za 14,6 posto, čime je prekinut trend rasta zabilježen od 2021. godine.
Izravna strana ulaganja u BiH pala za 14,6 posto
Najviše investicija lani je došlo iz Hrvatske (391.1 milijuna KM), zatim Njemačke (255.3), Slovenije (247.1) i Austrije (221.6 milijuna KM). / fena
30 August 2025

Prema prvim službenim podacima Centralne banke BiH, izravna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u 2024. godini iznosila su 1,762.8 milijuna KM ili 901.3 milijuna eura i manja su u odnosu na godinu ranije za 14,6 posto.

Iz Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine – FIPA pojašnjavaju da je smanjenje registrirano u okviru ostalog kapitala koji podrazumijeva ulaganja sestrinskih poduzeća i druge vidove zaduženja (-55.9% smanjenje u odnosu na ostali kapital iz 2023. godine).

S druge strane, strana ulaganja u okviru vlasničkih udjela ili nove investicije u 2024. bila su veća za 55,6 posto, a zadržane zarade ili reinvesticije bile su na razini prethodnih godina (-0.3% u odnosu na 2023.).

Najviše investicija lani je došlo iz Hrvatske (391.1 milijuna KM), zatim Njemačke (255.3), Slovenije (247.1) i Austrije (221.6 milijuna KM).

Preporučeno

Prema podacima Centralne banke BiH, promatrano po djelatnostima, najviše investicija realizirano je u oblasti financijskih uslužnih djelatnosti (503.8 milijuna KM), u oblasti trgovine na malo (219.8), te u oblasti trgovine na veliko (205.1 milijuna KM).

Uz službene podatke za 2024., iz FIPA-e kažu da su revidirani i iznosi za prethodne dvije godine koji su veći u odnosu na ranije objavljene podatke.

Prema tim podacima, u 2023. registrirano je 2.1 milijardi KM (ili 2,063.9 milijuna KM), što je najveći iznos stranih ulaganja nakon 2007. godine i povećanje za 24.4 posto u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us