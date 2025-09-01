Centralna banka Irske od ponedjeljka više neće odobravati izraelske obveznice, objavili su lokalni mediji.

Najnoviji prospekt obveznica koji je Izrael izdao radi prikupljanja sredstava u EU odobrio je Luksemburg, a ne Centralna banka Irske, izvijestio je irski emiter RTE.

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon sve većeg pritiska opozicije i aktivista na Centralnu banku da odbije autorizaciju prospekata koje izdaje Izrael.