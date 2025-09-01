SVIJET
Centralna banka Irske više neće odobravati izraelske obveznice
Odluka je donesena nakon rastućeg pritiska opozicije i aktivista na banku da odbije autorizaciju prospekata koje izdaje Izrael.
Demonstration outside the Central Bank of Ireland against the sale of Israeli war bonds, in Dublin / Reuters
1 Septembar 2025

Centralna banka Irske od ponedjeljka više neće odobravati izraelske obveznice, objavili su lokalni mediji.

Najnoviji prospekt obveznica koji je Izrael izdao radi prikupljanja sredstava u EU odobrio je Luksemburg, a ne Centralna banka Irske, izvijestio je irski emiter RTE.

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon sve većeg pritiska opozicije i aktivista na Centralnu banku da odbije autorizaciju prospekata koje izdaje Izrael.

Prema izvještaju, guverner Centralne banke Gabriel Makhlouf također je u ponedjeljak potvrdio ovu odluku u pismu upućenom Mairead Farrell, predsjednici Odbora za finansije u irskom parlamentu (Oireachtas).

Odluka je donesena u trenutku kada je posljednje odobrenje prospekata od strane Centralne banke Irske isteklo u ponedjeljak.

Dokumentaciju je ranije za cijelu EU odobravala Velika Britanija, ali je Izrael nakon Brexita prebacio proces na Irsku.

IZVOR:Reuters
