Centralna banka Irske od ponedjeljka više neće odobravati izraelske obveznice, objavili su lokalni mediji.
Najnoviji prospekt obveznica koji je Izrael izdao radi prikupljanja sredstava u EU odobrio je Luksemburg, a ne Centralna banka Irske, izvijestio je irski emiter RTE.
Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon sve većeg pritiska opozicije i aktivista na Centralnu banku da odbije autorizaciju prospekata koje izdaje Izrael.
Prema izvještaju, guverner Centralne banke Gabriel Makhlouf također je u ponedjeljak potvrdio ovu odluku u pismu upućenom Mairead Farrell, predsjednici Odbora za finansije u irskom parlamentu (Oireachtas).
Odluka je donesena u trenutku kada je posljednje odobrenje prospekata od strane Centralne banke Irske isteklo u ponedjeljak.
Dokumentaciju je ranije za cijelu EU odobravala Velika Britanija, ali je Izrael nakon Brexita prebacio proces na Irsku.