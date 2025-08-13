U jeku požara s kojim se nadležne službe uz pomoć iz inostranstva bore danima, crnogorska Vlada najavljuje pooštravanje kazni za namjerno izazivanje požara.
Ministar pravde Crne Gore Bojan Božović najavio je da će njegov resor, zbog sve učestalijih slučajeva namjernog izazivanja požara, pokrenuti raspravu o mogućem pooštravanju zakonskih odredbi koje se odnose na to krivično djelo.
Podsjetio je da Krivični zakonik Crne Gore predviđa kazne za namjerno izazivanje požara.
"Radna grupa će razmotriti mogućnost izmena i dopuna ove odredbe. Naša je obaveza da zaštitimo građane i prirodu Crne Gore“, naveo je Božović, prenose crnogorski mediji.
Prema Krivičnom zakoniku, zatvorsku kaznu od jedne do osam godina za onoga ko izazivanjem požara ili eksplozije dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu čija vrijednost prelazi 20.000 eura. Ako se djelo izvrši na mjestu na kojem boravi više ljudi, kazna može iznositi od jedne do deset godina. U slučajevima kada je nastupila teška tjelesna povreda ili imovinska šteta veća od 40.000 eura, predviđena je kazna zatvora od dvije do deset godina, dok izazivanje požara koje rezultira smrtnim ishodom jedne ili više osoba povlači kaznu od tri do 15 godina zatvora.