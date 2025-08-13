U jeku požara s kojim se nadležne službe uz pomoć iz inostranstva bore danima, crnogorska Vlada najavljuje pooštravanje kazni za namjerno izazivanje požara.

Ministar pravde Crne Gore Bojan Božović najavio je da će njegov resor, zbog sve učestalijih slučajeva namjernog izazivanja požara, pokrenuti raspravu o mogućem pooštravanju zakonskih odredbi koje se odnose na to krivično djelo.

Podsjetio je da Krivični zakonik Crne Gore predviđa kazne za namjerno izazivanje požara.