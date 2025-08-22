Izraelski medij “Times of Israel” tvrdi da je Srbija potpisala ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara s izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems, koja oprema izraelsku vojsku u tekućem genocidu u Gazi.
Iako kompanija Elbit Systems na svojoj zvaničnoj web-stranici u objavi od 13. augusta nije navela o kojoj se konkretno državi radi već o “jednoj evropskoj zemlji”, izraelski “Times of Israel” objavio je 17. augusta da je riječ o Srbiji.
Elbit Systems je naveo tada da je riječ o petogodišnjem “ugovoru koji uključuje dvije grupe tehnološki naprednih rješenja”.
“Prva grupa uključuje precizne artiljerijsko-raketne sisteme dugog dometa i širok spektar bespilotnih izviđačkih i borbenih sistema iz zraka, od operativnih do taktičkih dometa, uključujući dronove kojima se upravlja lično.
Druga grupa uključuje, osim ostalog, visoko sofisticirane ISTAR mogućnosti, uključujući SIGINT, COMINT i sisteme za elektronsko ratovanje. Također će biti isporučeni i sistemi za prikupljanje i obradu obavještajnih podataka, zajedno s naprednim elektrooptičkim (E/O) i sistemima za noćno gledanje, nadogradnjom borbenih vozila i zaštitnim sistemima. Osim toga, Elbit Systems će isporučiti sveobuhvatnu vojnu digitalizaciju i mrežno borbeno rješenje, zasnovano na posljednjoj generaciji softvera i najsavremenijoj hardverskoj komunikacijskoj opremi. To uključuje obavještajna rješenja iz C4ISR paketa aplikacija za komandovanje i kontrolu. Ovo integrirano rješenje pokriva sve operativne nivoe, od strateškog štaba vojske do taktičkog nivoa, do posljednjeg borbenog vozila”, navodi Elbit Systems 13. augusta.
Srbija već godinama surađuje s Izraelom u području snabdjevanja naoružanjem, a jedna od tih nabavki dovodi se u vezu sa zvučnim topom - vrstom oružja za koje se pretpostavlja da je srbijanska policija koristila protiv građana 15. marta ove godine.