Izraelski medij “Times of Israel” tvrdi da je Srbija potpisala ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara s izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems, koja oprema izraelsku vojsku u tekućem genocidu u Gazi.

Iako kompanija Elbit Systems na svojoj zvaničnoj web-stranici u objavi od 13. augusta nije navela o kojoj se konkretno državi radi već o “jednoj evropskoj zemlji”, izraelski “Times of Israel” objavio je 17. augusta da je riječ o Srbiji.

Elbit Systems je naveo tada da je riječ o petogodišnjem “ugovoru koji uključuje dvije grupe tehnološki naprednih rješenja”.

“Prva grupa uključuje precizne artiljerijsko-raketne sisteme dugog dometa i širok spektar bespilotnih izviđačkih i borbenih sistema iz zraka, od operativnih do taktičkih dometa, uključujući dronove kojima se upravlja lično.