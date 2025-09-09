Sirija izlazi iz više od decenije građanskog rata; njena budućnost i dalje ostaje duboko neizvjesna. Regionalna rivalstva i strane intervencije nastavljaju oblikovati oporavak zemlje.

Tri dinamike posebno se izdvajaju: ponovljeni napadi Izraela i politika dezintegracije, mlaka reakcija međunarodne zajednice te rastuća uloga Turkiye kao potencijalnog garanta stabilnosti, čine dijelove ove složene slagalice.

To otvara ključna pitanja. Koji je pravi krajnji cilj Izraela u Siriji? Zašto je svijet uglavnom ostao tih nakon intenziviranih izraelskih udara poslije rata u Gazi? Može li eventualno uključivanje Sirije u Abrahamove sporazume zadovoljiti izraelske sigurnosne brige? I gdje bi se Turkiye trebala pozicionirati u ovom promjenjivom okruženju?

Izraelski krajnji cilj u Siriji

Prva dinamika jeste izraelska kampanja da Sirija ostane fragmentirana. Osim genocida koji se odvija u Gazi, Tel Aviv provodi i napade te pokušaje okupacije protiv susjednih zemalja.

Nakon 7. oktobra, zbog sigurnosne paranoje u koju je upao, Izrael je zapao u ciklus nekontrolisanih i beskrajnih ratova kako bi ponovo uspostavio svoju narušenu moć odvraćanja. Istovremeno, to ostaje jedini način u rukama premijera Benjamina Netanyahua da održi krajnje desničarsku vladu na okupu.

U kontekstu Sirije, Izrael djeluje kao nastavak svojih ranijih politika. Ono što pokušava učiniti u Siriji zasnovano je na principu poznatom kao savez periferije, što znači saradnju s manjinama i perifernim državama kako bi se oslabile neprijateljski nastrojene arapske zemlje u regiji.

Politička i vojna podrška koju daje druzijskim grupama pod vođstvom Hikmata al-Hijrija stoga se uklapa u ovaj okvir.

Druzi su mala, ali značajna arapski govoreća manjina u Siriji, broje oko milion pripadnika i uglavnom su koncentrirani u oblasti Suweida, blizu izraelske i jordanske granice.

U julu su u toj regiji izbili sukobi između beduinskih Arapa i druzijskih grupa. Kada je Damask poslao trupe da uspostave red, Izrael je pokrenuo zračne napade na vladine snage, tvrdeći da štiti manjine od masakra. Taj događaj otkrio je kako Tel Aviv iskorištava lokalne podjele, posebno među Druzima, kako bi spriječio recentralizaciju Sirije.

Ovo se uklapa u širu izraelsku računicu. Iz izraelske perspektive, stabilizirana Sirija poslije Assada, zasnovana na narodnom legitimitetu, ekonomskom oporavku i obnovljenom teritorijalnom suverenitetu, predstavljala bi najgori mogući scenario.

Snažan Damask mogao bi uskratiti Izraelu slobodu provođenja prekograničnih upada, prenošenja oružja ka svojim proxy grupama po volji i manipuliranja subdržavnim akterima.

Zbog toga je Izrael nastojao osigurati da Sirija ostane krhka država, obilježena unutrašnjim rivalstvima, neregularnim milicijama i stranim intervencijama.

To se očitovalo u izraelskoj podršci druzijskim frakcijama ili u odobravanju separatističkih nastojanja PKK/YPG-a, kao načina slabljenja sirijske centralne vlasti.

Paradoksalno, Netanyahu je često izjavljivao da Izrael neće dopustiti da Sirija „postane novi Liban“. Ipak, u praksi, izraelska politika gura Siriju upravo ka tom libanskom modelu sektaške fragmentacije, uskraćujući sirijskoj vojsci povratak na južne teritorije, pokrećući ponovljene zračne napade i podstičući uslove vojnog pluralizma.

Ono što posebno zabrinjava Izrael jeste mogućnost rastuće uloge Ankare u Siriji. Tokom građanskog rata, Turkiye je snosila ogroman teret prihvata miliona izbjeglica i predstavljala glavnog podržavatelja tadašnje sirijske opozicije protiv režima svrgnutog Assada.

Sada, u okruženju nakon građanskog rata, Ankara se repozicionira. Potencijalno tursko-sirijsko približavanje, posebno ako bi bilo praćeno smanjenjem američke podrške PKK/YPG-u, moglo bi istovremeno ojačati suverenitet Damaska, proširiti regionalni uticaj Turkiye i ograničiti sposobnost Izraela da djeluje jednostrano širom sirijske teritorije.

Tako izraelski sigurnosni diskurs zapravo prikriva strategiju čiji je suštinski cilj održavanje privilegije nesmetanog intervencionizma u susjednim arapskim državama – privilegije koju ugrožava rastući uticaj Turkiye.

Nemoguća misija: Abrahamovi sporazumi

Korištenjem vojne sile kao podrazumijevanog instrumenta, Tel Aviv rizikuje da Siriju zaključa u trajno stanje fragmentacije i da poveća opasnost od šireg regionalnog sukoba. Istovremeno, međunarodna zajednica u velikoj mjeri normalizira izraelska kršenja sirijskog suvereniteta.

Uprkos prisustvu mirovnih snaga UN-a duž sirijsko-izraelske granice na Golanu, u skladu sa sporazumom o razdvajanju snaga iz 1974. godine, Izrael je u novembru 2024. iskoristio priliku da okupira tampon-zonu.

U devet mjeseci nakon toga proveo je kopnenu invaziju i izveo više od 500 zračnih napada na sirijsku teritoriju. Iako je specijalni izaslanik UN-a za Siriju osudio ove poteze, agencije UN-a nisu preduzele nikakve konkretne mjere.