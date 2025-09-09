Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je osudio izraelski napad u glavnom gradu Katara Dohi, koji je bio usmjeren na članove Hamasa, rekavši da je prekršio međunarodno pravo i suverenitet Katara.
"Izraelski napad na pregovaračku delegaciju Hamasa u Kataru još jednom je jasno pokazao slijepi bijes vlade Benjamina Netanyahua i njenu namjeru da produbi sukob i nestabilnost", rekao je Erdogan na društvenim mrežama.
"Turkiye stoji uz Palestince i svog saveznika, prijatelja i strateškog partnera Katar, svim svojim sredstvima", rekao je Erdogan, dodajući da oni koji terorizam pretvaraju u državnu politiku nikada neće uspjeti.
"Čvrsto ćemo se suprotstaviti nepromišljenim postupcima Izraela koji vuku regiju u katastrofu i nastavit ćemo braniti mir, međunarodno pravo i slobodu palestinskog naroda po svaku cijenu", rekao je.
Turski predsjednik telefonom razgovarao s katarskim emirom
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio je telefonski razgovor s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamad Al Thanijem.
Tokom sastanka razgovarali su o izraelskom napadu usmjerenom na pregovarački tim Hamasa u Kataru i zajedničkim koracima koji će se poduzeti protiv toga. Predsjednik Erdogan je osudio izraelski napad, “koji ima za cilj produbljivanje sukoba, napetosti i nestabilnosti u regiji i otvoreno krši suverenitet našeg prijatelja i saveznika, Katara.”
Izražavajući saučešće žrtvama gnusnog napada, predsjednik Erdogan izjavio je da će Turkiye svim svojim resursima stajati uz Državu Katar i njen narod. Dvojica lidera složila su se da nastave saradnju kako bi brzo okončali masakr u Gazi.
Izraelska vojska danas je saopštila da je izvela precizan napad usmjeren na visoko rukovodstvo palestinske grupe Hamas.
Katar je osudio "kukavički" napad, rekavši da je bio usmjeren na stambene zgrade u kojima su smješteni članovi političkog biroa Hamasa.
Ova zaljevska država, zajedno sa SAD-om i Egiptom, igra centralnu ulogu u naporima da se posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 64.000 Palestinaca.