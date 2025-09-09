Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je osudio izraelski napad u glavnom gradu Katara Dohi, koji je bio usmjeren na članove Hamasa, rekavši da je prekršio međunarodno pravo i suverenitet Katara.

"Izraelski napad na pregovaračku delegaciju Hamasa u Kataru još jednom je jasno pokazao slijepi bijes vlade Benjamina Netanyahua i njenu namjeru da produbi sukob i nestabilnost", rekao je Erdogan na društvenim mrežama.

"Turkiye stoji uz Palestince i svog saveznika, prijatelja i strateškog partnera Katar, svim svojim sredstvima", rekao je Erdogan, dodajući da oni koji terorizam pretvaraju u državnu politiku nikada neće uspjeti.

"Čvrsto ćemo se suprotstaviti nepromišljenim postupcima Izraela koji vuku regiju u katastrofu i nastavit ćemo braniti mir, međunarodno pravo i slobodu palestinskog naroda po svaku cijenu", rekao je.

Turski predsjednik telefonom razgovarao s katarskim emirom

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio je telefonski razgovor s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamad Al Thanijem.