TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Turski predsjednik Erdogan u telefonskom razgovoru s katarskim emirom osudio izraelski napad u Dohi
Izražavajući saučešće žrtvama gnusnog napada, predsjednik Erdogan izjavio je da će Turkiye svim svojim resursima stajati uz Državu Katar i njen narod. Dvojica lidera složila su se da nastave saradnju kako bi brzo okončali masakr u Gazi.
Turski predsjednik Erdogan u telefonskom razgovoru s katarskim emirom osudio izraelski napad u Dohi
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio je telefonski razgovor s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamad Al Thanijem. / AA
9 Septembar 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je osudio izraelski napad u glavnom gradu Katara Dohi, koji je bio usmjeren na članove Hamasa, rekavši da je prekršio međunarodno pravo i suverenitet Katara.

"Izraelski napad na pregovaračku delegaciju Hamasa u Kataru još jednom je jasno pokazao slijepi bijes vlade Benjamina Netanyahua i njenu namjeru da produbi sukob i nestabilnost", rekao je Erdogan na društvenim mrežama.

"Turkiye stoji uz Palestince i svog saveznika, prijatelja i strateškog partnera Katar, svim svojim sredstvima", rekao je Erdogan, dodajući da oni koji terorizam pretvaraju u državnu politiku nikada neće uspjeti.

"Čvrsto ćemo se suprotstaviti nepromišljenim postupcima Izraela koji vuku regiju u katastrofu i nastavit ćemo braniti mir, međunarodno pravo i slobodu palestinskog naroda po svaku cijenu", rekao je.

Turski predsjednik telefonom razgovarao s katarskim emirom

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan obavio je telefonski razgovor s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamad Al Thanijem.

Preporučeno

Tokom sastanka razgovarali su o izraelskom napadu usmjerenom na pregovarački tim Hamasa u Kataru i zajedničkim koracima koji će se poduzeti protiv toga. Predsjednik Erdogan je osudio izraelski napad, “koji ima za cilj produbljivanje sukoba, napetosti i nestabilnosti u regiji i otvoreno krši suverenitet našeg prijatelja i saveznika, Katara.”

Izražavajući saučešće žrtvama gnusnog napada, predsjednik Erdogan izjavio je da će Turkiye svim svojim resursima stajati uz Državu Katar i njen narod. Dvojica lidera složila su se da nastave saradnju kako bi brzo okončali masakr u Gazi.

Izraelska vojska danas je saopštila da je izvela precizan napad usmjeren na visoko rukovodstvo palestinske grupe Hamas.

Katar je osudio "kukavički" napad, rekavši da je bio usmjeren na stambene zgrade u kojima su smješteni članovi političkog biroa Hamasa.

Ova zaljevska država, zajedno sa SAD-om i Egiptom, igra centralnu ulogu u naporima da se posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 64.000 Palestinaca.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us