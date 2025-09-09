TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Turkiye osudila izraelski napad na delegaciju Hamasa u Kataru tokom pregovora o primirju
"Ovo predstavlja jasan dokaz ekspanzionističke politike Izraela u regiji i njegovog usvajanja terorizma kao državne politike", navodi se u saopćenju.
Ovo predstavlja jasan dokaz ekspanzionističke politike Izraela u regiji i njegovog usvajanja terorizma kao državne politike", navodi se u saopćenju. / Reuters
9 Septembar 2025

Turkiye je u utorak osudila izraelski napad usmjeren na pregovaračku delegaciju Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara.

"Napad na pregovaračku delegaciju Hamasa dok su pregovori o prekidu vatre u toku pokazuje da cilj Izraela nije postizanje mira, već produženje rata", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkiye u saopćenju na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Ovim napadom Katar, koji služi kao posrednik u pregovorima o prekidu vatre, sada je dodan na listu zemalja koje Izrael cilja u regiji. Ovo predstavlja jasan dokaz ekspanzionističke politike Izraela u regiji i njegovog usvajanja terorizma kao državne politike", navodi se u saopćenju.

"Stojimo uz Katar suočeni s ovim gnusnim napadom koji je usmjeren na njegov suverenitet i sigurnost", saopćilo je Ministarstvo.

Turkiye je još jednom pozvala međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da zaustavi svoju tekuću agresiju u Palestini i regiji.

Visokopozicionirani turski zvaničnici također su kritikovali napad, naglašavajući potrebu za međunarodnim pritiskom.

Potpredsjednik Turkiye Cevdet Yilmaz rekao je da je napad udarac mirnoj diplomatiji, koja se oslanja na posredovanje u rješavanju sukoba.

Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus opisao ga je kao jasno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta bratskog Katara.

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turkiye Burhanettin Duran rekao je da međunarodna zajednica više ne može nijemo gledati na agresivnu politiku Izraela i da mora stajati uz zakon i pravdu.

Izraelska vojska je u utorak saopćila da je pokušala atentat na visoke lidere Hamasa u Dohi, usred izvještaja o nekoliko eksplozija u gradu.

Izvor iz Hamasa rekao je za Al Jazeeru da se napad dogodio dok se delegacija sastajala kako bi razgovarala o prijedlogu za prekid vatre u Gazi koji podržava SAD.

