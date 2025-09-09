Turkiye je u utorak osudila izraelski napad usmjeren na pregovaračku delegaciju Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara.

"Napad na pregovaračku delegaciju Hamasa dok su pregovori o prekidu vatre u toku pokazuje da cilj Izraela nije postizanje mira, već produženje rata", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkiye u saopćenju na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

"Ovim napadom Katar, koji služi kao posrednik u pregovorima o prekidu vatre, sada je dodan na listu zemalja koje Izrael cilja u regiji. Ovo predstavlja jasan dokaz ekspanzionističke politike Izraela u regiji i njegovog usvajanja terorizma kao državne politike", navodi se u saopćenju.

"Stojimo uz Katar suočeni s ovim gnusnim napadom koji je usmjeren na njegov suverenitet i sigurnost", saopćilo je Ministarstvo.

Turkiye je još jednom pozvala međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael da zaustavi svoju tekuću agresiju u Palestini i regiji.

Visokopozicionirani turski zvaničnici također su kritikovali napad, naglašavajući potrebu za međunarodnim pritiskom.