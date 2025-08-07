SVIJET
Trumpove carine stupile na snagu, pogođene i zemlje Balkana
Kada je riječ u zemljama regiona najviše carine odnose se na Srbiju (35 posto), zatim Bosnu i Hercegovinu (30 posto), Hrvatsku i Sjevernu Makedonija (15 posto), Kosovo i Crnu Goru (10 posto).
Indija je osudila Trumpovu odluku, nazvavši je "nepravednom, neopravdanom i nerazumnom". / AP
Nove globalne carine koje je uveo predsjednik SAD-a Donald Trump u rasponu od 15 do 50 posto na robu koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, stupile su na snagu u četvrtak.

Trump je prošle sedmice potpisao izvršne naredbe o uvođenju takozvanih "recipročnih" carina na robu iz više od 67 zemalja, uprkos strahovanjima da bi taj potez mogao povećati inflaciju i usporiti rast zaposlenosti.

Najviše carinske stope uvedene su za robu iz Indije (50 posto), Brazila (50 posto), Laosa (40 posto), Mijanmara (40 posto), Švicarske (39 posto), Iraka (35 posto)...

Kada je riječ u zemljama regiona najviše carine odnose se na Srbiju (35 posto), zatim Bosnu i Hercegovinu (30 posto), Hrvatsku i Sjevernu Makedonija (15 posto), Kosovo i Crnu Goru (10 posto).

Indiji je prvobitno uvedena carina od 25 posto, ali je Trump u srijedu najavio dodatnih 25 posto zbog nastavka kupovine ruske nafte, čime je otvoreno novo poglavlje u njegovim trgovinskim sukobima.

Indija je osudila Trumpovu odluku, nazvavši je "nepravednom, neopravdanom i nerazumnom".

U međuvremenu, jedan zvaničnik Bijele kuće izjavio je da uvoz iz Japana neće imati poseban tretman, kako je Tokio očekivao na osnovu nedavnog trgovinskog sporazuma, prenosi "Kyodo News".

Trumpova administracija primijenit će dodatnu carinu od 15 posto na japanske proizvode, uz postojeće tarife, što se razlikuje od pristupa prema Evropskoj uniji, naveo je zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti.

Ovaj razvoj situacije je u jasnom kontrastu s objašnjenjima japanske vlade o uslovima tog sporazuma u posljednjem trenutku između dviju savezničkih država.

