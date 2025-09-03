Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je izjavio da su se "hrabri" sjevernokorejski vojnici pridružili ratu u Ukrajini na inicijativu svog lidera Kim Jong-una.
Putin je ovo izjavio tokom bilateralnih razgovora s Kimom u državnom pansionu Diaoyutai nakon što je prisustvovao kineskoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede u Pekingu.
Ovo je prvi put da je ruski predsjednik potvrdio učešće sjevernokorejskih trupa u ratu u Ukrajini na Kimovu inicijativu.
Kim je rekao da namjerava da se fokusira na "perspektive za razvoj odnosa" s Moskvom, dodajući: "Veoma mi je drago što danas imamo priliku da razgovaramo o našim odnosima, o interakciji, o perspektivama, o razvoju tih odnosa i što imam priliku da se sastanem s vama nasamo", objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti.
Putin je rekao da su veze između Rusije i Sjeverne Koreje poprimile "poseban karakter povjerenja i prijateljstva, saveznički karakter".
Napomenuo je da su sjevernokorejske specijalne snage učestvovale u bici za rusku Kursku oblast protiv ukrajinskih trupa.
"Na vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, vaše specijalne snage učestvovale su u oslobađanju Kurske oblasti, u potpunosti u skladu s našim novim sporazumom", rekao je Putin, pohvalivši sjevernokorejske vojnike koji su se "hrabro i herojski borili".
Ruski predsjednik je također zamolio Kima da prenese njegove "najtoplije riječi zahvalnosti svim ljudima" Sjeverne Koreje.
Ovo je njihov četvrti bilateralni sastanak.
Ranije su se Putin i Kim sastali na prvom samitu 2019. godine, kada je sjevernokorejski lider otputovao u Vladivostok, grad na Dalekom istoku Rusije.
Kasnije u septembru 2023. godine, Kim je ponovo otputovao na Daleki istok Rusije na drugi samit s Putinom, koji je prošle godine u junu drugi put posjetio Pjongjang, kada su potpisali sveobuhvatno strateško partnerstvo, kojim se od njih zahtijeva međusobna vojna podrška u slučaju napada treće strane.
Kasnije je Pjongjang rasporedio hiljade vojnika u Rusiju u ratu u Ukrajini.
Prema podacima Južne Koreje, Pjongjang je izgubio oko 2.000 vojnika u borbi protiv Kijeva.