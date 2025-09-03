Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je izjavio da su se "hrabri" sjevernokorejski vojnici pridružili ratu u Ukrajini na inicijativu svog lidera Kim Jong-una.

Putin je ovo izjavio tokom bilateralnih razgovora s Kimom u državnom pansionu Diaoyutai nakon što je prisustvovao kineskoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede u Pekingu.

Ovo je prvi put da je ruski predsjednik potvrdio učešće sjevernokorejskih trupa u ratu u Ukrajini na Kimovu inicijativu.

Kim je rekao da namjerava da se fokusira na "perspektive za razvoj odnosa" s Moskvom, dodajući: "Veoma mi je drago što danas imamo priliku da razgovaramo o našim odnosima, o interakciji, o perspektivama, o razvoju tih odnosa i što imam priliku da se sastanem s vama nasamo", objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Putin je rekao da su veze između Rusije i Sjeverne Koreje poprimile "poseban karakter povjerenja i prijateljstva, saveznički karakter".

Napomenuo je da su sjevernokorejske specijalne snage učestvovale u bici za rusku Kursku oblast protiv ukrajinskih trupa.

"Na vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, vaše specijalne snage učestvovale su u oslobađanju Kurske oblasti, u potpunosti u skladu s našim novim sporazumom", rekao je Putin, pohvalivši sjevernokorejske vojnike koji su se "hrabro i herojski borili".