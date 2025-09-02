Poseban oklopni voz kojim putuje sjevernokorejski lider Kim Jong Un u utorak je stigao u Peking, gdje će prisustvovati vojnoj paradi, što predstavlja njegov debi na multilateralnoj diplomatskoj sceni.

Voz za koji se pretpostavlja da je prevozio Kima stigao je u blizinu željezničke stanice u Pekingu oko 16 sati po lokalnom vremenu (10 sati po srednjeevropskom vremenu), izvijestila je južnokorejska agencija Yonhap News.

Sjevernokorejski lider krenuo je iz prijestonice Pjongjanga u ponedjeljak, putujući oko 1.300 kilometara, što obično traje između 20 i 24 sata.

Uz njega su ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui i drugi visoki zvaničnici, rekao je Kim Chon Il, direktor Odjela za štampu i informacije u sjevernokorejskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Ovo je njegovo peto putovanje u Kinu od kada je preuzeo vlast 2011. godine.

Kim će, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, biti među državnim liderima iz 26 zemalja koji će u srijedu u kineskoj prijestolnici prisustvovati vojnoj paradi. Događaj će obilježiti 80. godišnjicu završetka Drugog svjetskog rata, koji Kina slavi kao pobjedu nad Japanom.

Ovo će biti prvi put da Kim sudjeluje na multilateralnom diplomatskom događaju otkako je preuzeo vlast krajem 2011. godine.

Kineski predsjednik Xi Jinping obratit će se na paradi.

Kimov djed, Kim Il-Sung, osnivač i prvi lider Sjeverne Koreje, prisustvovao je sličnoj vojnoj paradi u Pekingu 1959. godine.

Dok je Kim prelazio granicu s Kinom, južnokorejska obavještajna agencija tvrdila je da je najmanje 2.000 sjevernokorejskih vojnika poginulo u ratu u Ukrajini, izvijestio je Yonhap News.

Ova tvrdnja uslijedila je nakon što je Sjeverna Koreja prošlog mjeseca održala dvije ceremonije u čast svojih poginulih vojnika u Ukrajini.

Pjongjang je poslao hiljade vojnika u Rusiju kako bi pomogli u njenoj borbi protiv Kijeva, koji uživa podršku zapadnih zemalja.

Na jednoj od ceremonija podignut je memorijalni zid s portretima 101 vojnika, dok su na drugoj porodice poginulih dobile njihove portrete.