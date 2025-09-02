Vučić se sa predsjednikom Kine sastao tokom posjete Pekingu u oktobru 2023. godine, kada je potpisano 18 sporazuma, uključujući i Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine.

Xi je posjetio Srbiju u maju 2024, kao i 2016. godine, što je bila prva posjeta predsjednika Kine Srbiji nakon 32 godine i tada je potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu.

U maju 2024. godine, tokom posjete Xija Srbiji, dvojica predsjednika su potpisali Zajedničku izjavu o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću, a razmijenjeno je i 28 dokumenata o saradnji.