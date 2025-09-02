SVIJET
2 Septembar 2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Peking, čime je započeo višednevnu posjetu Kini gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.

U posjetu je stigao na poziv kineskog predsjednika Xija Jinpinga.

Tokom posjete Pekingu, srbijanski predsjednik sastat će se s predsjednikom Kine, predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i s drugim visokim zvaničnicima Kine i predstavnicima velikih kompanija.

Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

Vučić se sa predsjednikom Kine sastao tokom posjete Pekingu u oktobru 2023. godine, kada je potpisano 18 sporazuma, uključujući i Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine.

Xi je posjetio Srbiju u maju 2024, kao i 2016. godine, što je bila prva posjeta predsjednika Kine Srbiji nakon 32 godine i tada je potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu.

U maju 2024. godine, tokom posjete Xija Srbiji, dvojica predsjednika su potpisali Zajedničku izjavu o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću, a razmijenjeno je i 28 dokumenata o saradnji.

