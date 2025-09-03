Američki predsjednik Donald Trump optužio je lidere Kine, Sjeverne Koreje i Rusije za zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država (SAD) dok je Peking bio domaćin najveće kineske vojne parade ikada, pokazujući njenu rastuću vojnu moć.

Trump je objavio komentare u utorak na platformi američke kompanije društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik, napisavši: "Veliko pitanje na koje treba odgovoriti je hoće li predsjednik Kine Xi spomenuti ogromnu količinu podrške i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača."

Napomenuo je da su mnogi Amerikanci izgubili živote u kineskoj borbi za pobjedu i izrazio nadu da će njihova hrabrost i žrtva biti "s pravom poštovani i zapamćeni".

"Neka predsjednik Xi i divni narod Kine imaju divan i trajan dan slavlja. Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu i (sjevernokorejskom vođi) Kim Jong-unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država", dodao je.

Parada na Trgu Tiananmen uključivala je marširajuće formacije, oklopne kolone, zračne prelete i vojne sposobnosti nove generacije, uključujući bespilotne sisteme, alate za cyber i elektronsko ratovanje, podvodnu borbenu opremu i hipersonično oružje, sve domaće proizvodnje.