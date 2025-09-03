SVIJET
2 minuta čitanja
Trump optužio Kinu, Sjevernu Koreju i Rusiju za zavjeru protiv SAD-a
Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država, rekao je američki predsjednik svom kineskom kolegi.
Trump optužio Kinu, Sjevernu Koreju i Rusiju za zavjeru protiv SAD-a
Rekao je da su mnogi Amerikanci izgubili živote u kineskoj borbi za pobjedu i izrazio nadu da će njihova hrabrost i žrtva biti poštovani i zapamćeni. / AA
3 Septembar 2025

Američki predsjednik Donald Trump optužio je lidere Kine, Sjeverne Koreje i Rusije za zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država (SAD) dok je Peking bio domaćin najveće kineske vojne parade ikada, pokazujući njenu rastuću vojnu moć.

Trump je objavio komentare u utorak na platformi američke kompanije društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik, napisavši: "Veliko pitanje na koje treba odgovoriti je hoće li predsjednik Kine Xi spomenuti ogromnu količinu podrške i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da osigura svoju SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača."

Napomenuo je da su mnogi Amerikanci izgubili živote u kineskoj borbi za pobjedu i izrazio nadu da će njihova hrabrost i žrtva biti "s pravom poštovani i zapamćeni".

"Neka predsjednik Xi i divni narod Kine imaju divan i trajan dan slavlja. Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu i (sjevernokorejskom vođi) Kim Jong-unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država", dodao je.

Parada na Trgu Tiananmen uključivala je marširajuće formacije, oklopne kolone, zračne prelete i vojne sposobnosti nove generacije, uključujući bespilotne sisteme, alate za cyber i elektronsko ratovanje, podvodnu borbenu opremu i hipersonično oružje, sve domaće proizvodnje.

Preporučeno

Događaj je otvoren paljbom iz vatrenog oružja, nakon čega su Xi i njegova supruga Peng Liyuan pozdravili svjetske lidere po njihovom dolasku na mjesto događaja.

Xi je tokom parade rekao da se čovječanstvo suočava s izborom između mira i rata i pozvao je nacije širom svijeta da eliminišu temeljne uzroke sukoba i spriječe ponavljanje historijskih tragedija.

Među prisutnim liderima bili su i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, vođa mijanmarske hunte Min Aung Hlaing, slovački premijer Robert Fico, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, mongolski predsjednik Khurelsukh Ukhnaa, uzbekistanski predsjednik Shavkat Mirziyoyev i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Paradom je obilježena pobjeda Kine u borbi protiv japanske okupacije tokom Drugog svjetskog rata.

Posljednja velika vojna parada povodom ovog događaja održana je 2015. godine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us