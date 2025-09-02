Rusija i Kina potpisale su 22 sporazuma tokom zvanične posjete predsjednika Vladimira Putina Pekingu, od energetike i nauke do zdravstva, poljoprivrede i medija, prema saopćenju Kremlja u utorak.

Ključni dokumenti uključuju memorandum o projektu gasovoda Snaga Sibira 2, sporazum između Gazproma i Kineske nacionalne naftne korporacije o strateškoj saradnji i memorandum između Rosatoma i Kineske agencije za atomsku energiju o mirnodopskoj nuklearnoj energiji.

Ostali značajni sporazumi obuhvatali su saradnju na ruskom instrumentu "Praćenje prašine na Mjesecu" za kinesku svemirsku letjelicu Chang'e-7, mapu puta za razvoj ostrva Boljšoj Ussuriyski i protokole o poljoprivrednoj trgovini, kao što je izvoz rogova irvasa i jelena.

Putin je pohvalio "topao doček" u Pekingu, rekavši da su odnosi između Rusije i Kine na "neviđeno visokom nivou".