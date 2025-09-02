Rusija i Kina potpisale su 22 sporazuma tokom zvanične posjete predsjednika Vladimira Putina Pekingu, od energetike i nauke do zdravstva, poljoprivrede i medija, prema saopćenju Kremlja u utorak.
Ključni dokumenti uključuju memorandum o projektu gasovoda Snaga Sibira 2, sporazum između Gazproma i Kineske nacionalne naftne korporacije o strateškoj saradnji i memorandum između Rosatoma i Kineske agencije za atomsku energiju o mirnodopskoj nuklearnoj energiji.
Ostali značajni sporazumi obuhvatali su saradnju na ruskom instrumentu "Praćenje prašine na Mjesecu" za kinesku svemirsku letjelicu Chang'e-7, mapu puta za razvoj ostrva Boljšoj Ussuriyski i protokole o poljoprivrednoj trgovini, kao što je izvoz rogova irvasa i jelena.
Putin je pohvalio "topao doček" u Pekingu, rekavši da su odnosi između Rusije i Kine na "neviđeno visokom nivou".
Naglasio je da je partnerstvo izgrađeno na "povjerenju, međusobnoj pomoći i čvrstini u zaštiti zajedničkih interesa".
Xi Jinping je rekao da su odnosi Moskve i Pekinga "izdržali test međunarodne situacije" i nazvao ih uzorom za druge.
Pozvao je zemlje da prošire pravednu saradnju putem multilateralnih platformi kao što su UN, Šangajska organizacija za saradnju (SOC), BRICS i G20.
Putin je u Kini u četverodnevnoj posjeti, koja će također uključivati bilateralne sastanke i učešće na ceremonijama obilježavanja 80. godišnjice pobjede nad Japanom i kraja Drugog svjetskog rata. Prije dolaska u Peking, prisustvovao je samitu ŠOS-a u Tianjinu od 31. augusta do 1. septembra.