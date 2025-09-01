Najmanje 63.557 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, a još devet osoba, uključujući troje djece, umrlo je od gladi u blokiranoj enklavi, saopćilo je u ponedjeljak tamošnje Ministarstvo zdravstva.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je 98 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 404 osobe povrijeđene, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 160.660.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 46 Palestinaca ubijeno, a preko 239 drugih povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.294, a preko 16.839 drugih je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još devet Palestinaca, uključujući troje djece, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 348 ljudi, uključujući 127 djece.