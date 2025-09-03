Izraelski ambasador u Francuskoj Joshua Zarka sarkastično je u utorak, tokom intervjua za Radio J, poželio sreću u preživljavanju flotili pomoći za Gazu.

“U svakom slučaju im želim sreću u preživljavanju“, rekao je Zarka.

Napomenuo je da flotila prvo mora stići na odredište, navodeći kao razlog njihov prisilni povratak zbog lošeg vremena i upitao da li će uopće stići.

“Ova flotila, iskreno, samo je još jedna vrsta medijskog trika za trećerazredne političare koji nemaju šta drugo da rade i koji smatraju da ne dobijaju dovoljno pažnje u nacionalnim ili međunarodnim medijima“, rekao je.

Zarka je to opisao kao “krstarenje iz zadovoljstva“.

Odgovor Thomasa Portesa, člana ljevičarske stranke La France Insoumise, bio je brz i predložio je da se Zarka protjera iz Francuske.