Izraelski ambasador u Francuskoj ismijavao flotilu pomoći za Gazu: Sretno da ostanete živi
"Ova flotila, iskreno, samo je još jedna vrsta medijskog trika za trećerazredne političare", rekao je Joshua Zarka.
Globalna Sumud flotila, koja je prevozila aktiviste i humanitarnu pomoć za Gazu, napustila je luku Barcelone. / AA
3 Septembar 2025

Izraelski ambasador u Francuskoj Joshua Zarka sarkastično je u utorak, tokom intervjua za Radio J, poželio sreću u preživljavanju flotili pomoći za Gazu.

“U svakom slučaju im želim sreću u preživljavanju“, rekao je Zarka.

Napomenuo je da flotila prvo mora stići na odredište, navodeći kao razlog njihov prisilni povratak zbog lošeg vremena i upitao da li će uopće stići.

“Ova flotila, iskreno, samo je još jedna vrsta medijskog trika za trećerazredne političare koji nemaju šta drugo da rade i koji smatraju da ne dobijaju dovoljno pažnje u nacionalnim ili međunarodnim medijima“, rekao je.

Zarka je to opisao kao “krstarenje iz zadovoljstva“.

Odgovor Thomasa Portesa, člana ljevičarske stranke La France Insoumise, bio je brz i predložio je da se Zarka protjera iz Francuske.

“Ambasador genocida, Joshua Zarka, prijeti učesnicima flotile na Radiju J. Francuska ga mora protjerati i zatvoriti ambasadu, koja je ogranak izraelske terorističke vlade. Ovi ljudi, koji izgladnjuju stanovništvo, provode genocid i provode politiku aparthejda, nemaju mjesta na francuskom tlu“, napisao je Portes na društvenoj mreži kompanije X.

Globalna Sumud flotila, koja je prevozila aktiviste i humanitarnu pomoć za Gazu, napustila je luku Barcelone kasno u ponedjeljak nakon što ju je loše vrijeme prisililo na povratak u nedjelju.

Oko 200 aktivista, političara i umjetnika iz 44 zemlje prvobitno je isplovilo u nedjelju iz Barcelone nakon velikog skupa podrške misiji.

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, irski glumac Liam Cunningham, španski glumac Eduardo Fernandez i bivša gradonačelnica Barcelone Ada Colau učestvuju u putovanju.

Organizatori su rekli da će se flotili pridružiti još brodova koji polaze iz Italije i Tunisa, čime će ukupan broj dostići više od 500 ljudi i 60 plovila.

Nadaju se da će stići do Gaze do sredine septembra.

