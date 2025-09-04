RAT PROTIV GAZE
Hamas saglasan s formiranjem "nezavisne administracije tehnokrata" za upravljanje Gazom
Hamas je ponovio da je spreman postići sveobuhvatni sporazum. / AA
4 Septembar 2025

Palestinski pokret otpora Hamas saopštio je u srijedu da je pristao na formiranje nezavisne nacionalne administracije sastavljene od tehnokrata koja će upravljati Pojasom Gaze.

“Hamas još uvijek čeka odgovor Izraela na prijedlog koji su posrednici iznijeli 18. augusta, a koji je grupa prihvatila“, dodaje se u saopštenju.

Hamas je ponovio da je spreman postići sveobuhvatni sporazum koji bi uključivao oslobađanje svih izraelskih zarobljenika u zamjenu za dogovoreni broj palestinskih zatvorenika koji se drže u izraelskim zatvorima, okončanje rata u Gazi, povlačenje svih okupacionih snaga, otvaranje prelaza kako bi se omogućio ulazak svih potrebnih zaliha u Pojas Gaze i početak procesa obnove.

