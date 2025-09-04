Palestinski pokret otpora Hamas saopštio je u srijedu da je pristao na formiranje nezavisne nacionalne administracije sastavljene od tehnokrata koja će upravljati Pojasom Gaze.

“Hamas još uvijek čeka odgovor Izraela na prijedlog koji su posrednici iznijeli 18. augusta, a koji je grupa prihvatila“, dodaje se u saopštenju.