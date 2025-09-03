Belgija je uvela sankcije Izraelu, navodeći frustraciju neaktivnošću Evropske unije (EU) u vezi sa sukobom u Gazi.

Govoreći pred belgijskim parlamentom u srijedu, ministar vanjskih poslova Maxime Prevot opisao je odgovor EU-a na dešavanja u Gazi kao nedovoljan, rekavši da je Brisel “umoran“ od toga što Evropska unija ne poduzima efikasne mjere, izvijestila je novinska agencija Belga.

“Ovo su historijske odluke koje su pozdravile mnoge zemlje, počevši od same Palestine. Stajemo na stranu proaktivnih država“, rekao je, misleći na belgijsko odobrenje 12 sankcija.

Mjere su usmjerene na nasilne doseljenike, organizacije doseljenika i članove Hamasa, a uključuju zabranu izvoza i tranzita oružja.

Ministar je naglasio da ovi postupci Belgije stavljaju zemlju u prvi plan u Evropi i potvrđuju njen kredibilitet u međunarodnoj diplomatiji.

“Vlada je odlučila odobriti dugi niz sankcija i mjera, ne manje od 12, koje spadaju u naše belgijske ovlasti, jer smo umorni od toga što sama Evropska unija ne želi poduzeti efikasne mjere i sankcije, iako je upravo to nivo koji bi mogao imati najveći utjecaj“, dodao je.