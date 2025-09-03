RAT PROTIV GAZE
Belgija umorna od neaktivnosti EU-a po pitanju Gaze, uvela sankcije Izraelu
"Uvedenih 12 sankcija usmjereno je na nasilne doseljenike, organizacije doseljenika i izvoz oružja", kazao je ministar vanjskih poslova.
Odluka Belgije dolazi usred kritika odgovora EU na sukob u Gazi. / Reuters
3 Septembar 2025

Belgija je uvela sankcije Izraelu, navodeći frustraciju neaktivnošću Evropske unije (EU) u vezi sa sukobom u Gazi.

Govoreći pred belgijskim parlamentom u srijedu, ministar vanjskih poslova Maxime Prevot opisao je odgovor EU-a na dešavanja u Gazi kao nedovoljan, rekavši da je Brisel “umoran“ od toga što Evropska unija ne poduzima efikasne mjere, izvijestila je novinska agencija Belga.

“Ovo su historijske odluke koje su pozdravile mnoge zemlje, počevši od same Palestine. Stajemo na stranu proaktivnih država“, rekao je, misleći na belgijsko odobrenje 12 sankcija.

Mjere su usmjerene na nasilne doseljenike, organizacije doseljenika i članove Hamasa, a uključuju zabranu izvoza i tranzita oružja.

Ministar je naglasio da ovi postupci Belgije stavljaju zemlju u prvi plan u Evropi i potvrđuju njen kredibilitet u međunarodnoj diplomatiji.

“Vlada je odlučila odobriti dugi niz sankcija i mjera, ne manje od 12, koje spadaju u naše belgijske ovlasti, jer smo umorni od toga što sama Evropska unija ne želi poduzeti efikasne mjere i sankcije, iako je upravo to nivo koji bi mogao imati najveći utjecaj“, dodao je.

Odluka Belgije dolazi usred kritika odgovora EU na sukob u Gazi od strane lidera poput španskog premijera Pedra Sancheza, koji je to nazvao neuspjehom.

Ranije u srijedu, šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas izjavila je na konferenciji Instituta EU za sigurnosne studije (EUISS) u Briselu da blok aktivno radi na poboljšanju situacije u Gazi i da ostaje najveći donator humanitarne pomoći Palestincima, odbacujući kritike da je blok neaktivan.

Napomenula je da različiti stavovi među 27 država članica EU komplikuju jedinstven odgovor, ali je naglasila da je humanitarna kriza u Gazi fundamentalni test evropske posvećenosti njenim vrijednostima.

Prevot je također iznio dvofazni plan Belgije za priznavanje Palestine. Prvi korak je političko i simbolično priznanje kroz Njujoršku deklaraciju. Pravno priznanje će uslijediti, uslovljeno oslobađanjem talaca koje drži Hamas i uklanjanjem Hamasa iz palestinske uprave.

Nekoliko zemalja, uključujući Belgiju, Francusku, Veliku Britaniju, Kanadu i Australiju, najavilo je planove za priznavanje palestinske državnosti tokom predstojećih sastanaka Generalne skupštine UN-a od 8. do 23. septembra, pridružujući se tako 147 zemalja koje su to već učinile.


