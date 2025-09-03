RAT PROTIV GAZE
Izrael pokrenuo drugu fazu ofanzive za okupaciju grada Gaze
"Ušli smo u drugu fazu operacije Gideonova kola kako bismo ispunili ciljeve rata", kazao je izraelski komandant.
Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir je formalno najavio pokretanje druge faze operacije "Gideonova kola" s ciljem okupacije grada Gaze. / Reuters
3 Septembar 2025

Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir u srijedu je formalno najavio pokretanje druge faze operacije "Gideonova kola" s ciljem okupacije grada Gaze.

"Ušli smo u drugu fazu operacije Gideonova kola kako bismo ispunili ciljeve rata. Vraćanje naših talaca je i moralna i nacionalna misija", rekao je Zamir vojnicima na terenu.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko dana nakon što je izraelska vojska u petak proglasila grad Gazu "opasnom borbenom zonom".

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je 8. augusta plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.

