Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir u srijedu je formalno najavio pokretanje druge faze operacije "Gideonova kola" s ciljem okupacije grada Gaze.

"Ušli smo u drugu fazu operacije Gideonova kola kako bismo ispunili ciljeve rata. Vraćanje naših talaca je i moralna i nacionalna misija", rekao je Zamir vojnicima na terenu.