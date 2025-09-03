RAT PROTIV GAZE
Broj žrtava u izraelskom genocidnom ratu u Gazi premašio 63.700
Više od 161.200 Palestinaca ranjeno je u izraelskim napadima od oktobra 2023. godine, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Ministarstvo je saopćilo da je u posljednja 24 sata od pothranjenosti i gladi umrlo još šest Palestinaca, uključujući dijete. / AA
3 Septembar 2025

Najmanje 63.746 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 113 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 304 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskom napadu porastao na 161.245.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da su u posljednja 24 sata ubijena 33 Palestinca, a više od 141 je ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.339, a više od 17.070 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je u posljednja 24 sata od pothranjenosti i gladi umrlo još šest Palestinaca, uključujući dijete.

Time je broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 367 osoba, uključujući 131 dijete.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju podržavaju UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

Muneer Alboursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, izjavio je da je više od 1.100 ljudi ubijeno, a 6.008 ranjeno u izraelskim napadima na grad Gazu koji traje od 13. augusta.

Alboursh je rekao da su napadi sistematski usmjereni na zdravstvene ustanove i kola hitne pomoći te da su uništene hiljade domova i zgrada u tom području.

Izraelska vojska nastavila je napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.615 ljudi i ranila 49.204, čime je prekršen sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

