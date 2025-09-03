Najmanje 63.746 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 113 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 304 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskom napadu porastao na 161.245.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da su u posljednja 24 sata ubijena 33 Palestinca, a više od 141 je ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.339, a više od 17.070 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je u posljednja 24 sata od pothranjenosti i gladi umrlo još šest Palestinaca, uključujući dijete.

Time je broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 367 osoba, uključujući 131 dijete.