Evropska unija (EU) ne uspijeva koristiti svoju geopolitičku moć u Gazi, jer države članice nisu ujedinjene po tom pitanju, izjavila je u srijedu visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Obraćajući se godišnjoj konferenciji Instituta EU za sigurnosne studije (EUISS) u Briselu, istakla je ekonomsku i diplomatsku moć EU, ali se dotakla i područja u kojima EU ne može koristiti svoj utjecaj.

"Primjer gdje ne koristimo svoju geopolitičku moć, jer nismo ujedinjeni, je Gaza", rekla je.

Kallas je također naglasila da je humanitarna kriza u Gazi "fundamentalni test" evropske odlučnosti da brani svoje vrijednosti na međunarodnom nivou.

"Borimo se, jer 27 država članica ima različite stavove", rekla je.