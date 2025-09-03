SVIJET
Kallas: EU ne uspijeva koristiti geopolitičku moć u Gazi zbog podjela među članicama
Humanitarna kriza u Gazi je fundamentalni test evropske odlučnosti da brani svoje vrijednosti na međunarodnom nivou, kazala je visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku.
"Primjer gdje ne koristimo svoju geopolitičku moć, jer nismo ujedinjeni, je Gaza", rekla je. / AA
Evropska unija (EU) ne uspijeva koristiti svoju geopolitičku moć u Gazi, jer države članice nisu ujedinjene po tom pitanju, izjavila je u srijedu visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Obraćajući se godišnjoj konferenciji Instituta EU za sigurnosne studije (EUISS) u Briselu, istakla je ekonomsku i diplomatsku moć EU, ali se dotakla i područja u kojima EU ne može koristiti svoj utjecaj.

"Primjer gdje ne koristimo svoju geopolitičku moć, jer nismo ujedinjeni, je Gaza", rekla je.

Kallas je također naglasila da je humanitarna kriza u Gazi "fundamentalni test" evropske odlučnosti da brani svoje vrijednosti na međunarodnom nivou.

"Borimo se, jer 27 država članica ima različite stavove", rekla je.

Prema njenim riječima, EU je pomogla Gazi više od bilo kojeg drugog međunarodnog aktera, međutim, priznala je da to "nije dovoljno" da se promijeni situacija na terenu.

"Evropa može upotrijebiti punu snagu samo kada djeluje zajedno", dodala je.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu vojnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši više od 63.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

