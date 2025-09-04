Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV u četvrtak je ponovio poziv za hitni prekid vatre u Gazi tokom sastanka s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom u Vatikanu.

Tokom privatne audijencije, papa Lav XIV i Isaac Herzog razgovarali su o potrebi za hitnim prekidom vatre i nesmetanim pristupom pomoći za Gazu, kao i o oslobađanju svih preostalih talaca, izvijestio je “Vatican News“, pozivajući se na službeno saopćenje vatikanskog Ureda za štampu.

Također su razgovarali o rješenju dvije države, dok se diskusija o političkoj i društvenoj situaciji na Bliskom istoku posebno fokusirala na “tragičnu situaciju u Gazi“.

Papa se nada trajnom prekidu vatre, sigurnom dolasku humanitarne pomoći u najugroženija područja i punom poštovanju humanitarnog prava.

Papa Lav je također ponovio stav da je rješenje s dvije države jedini izlaz iz trenutnog rata.