Papa Lav ponovo pozvao na prekid vatre u Gazi tokom sastanka s izraelskim predsjednikom
Papa je kazao da je dvodržavno rješenje “jedini izlaz iz trenutnog rata“.
Papa je kazao da je dvodržavno rješenje “jedini izlaz iz trenutnog rata“. / Reuters
4 Septembar 2025

Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV u četvrtak je ponovio poziv za hitni prekid vatre u Gazi tokom sastanka s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom u Vatikanu.

Tokom privatne audijencije, papa Lav XIV i Isaac Herzog razgovarali su o potrebi za hitnim prekidom vatre i nesmetanim pristupom pomoći za Gazu, kao i o oslobađanju svih preostalih talaca, izvijestio je “Vatican News“, pozivajući se na službeno saopćenje vatikanskog Ureda za štampu.

Također su razgovarali o rješenju dvije države, dok se diskusija o političkoj i društvenoj situaciji na Bliskom istoku posebno fokusirala na “tragičnu situaciju u Gazi“.

Papa se nada trajnom prekidu vatre, sigurnom dolasku humanitarne pomoći u najugroženija područja i punom poštovanju humanitarnog prava.

Papa Lav je također ponovio stav da je rješenje s dvije države jedini izlaz iz trenutnog rata.

Također su razgovarali o situaciji na okupiranoj Zapadnoj obali i važnom pitanju grada Jerusalema.

U saopćenju Vatikana napominje se da su Papa i Herzog saglasni oko historijske vrijednosti odnosa između Vatikana i Izraela.

Izrael je ubio više od 63.000 ljudi u Gazi od oktobra 2023. godine, oštetio ili uništio većinu zgrada u enklavi i prisilio na brojne migracije. Globalna organizacija za praćenje gladi upozorava da dijelovi enklave sada pate od ljudskim faktorom izazvane gladi.


