Izraelska vojska ubila je najmanje šestero Palestinaca u zračnim napadima na Pojas Gaze u petak rano ujutro, rekli su izvori za Anadolu.

Medicinski izvori i očevici rekli su da su izraelske snage bombardirale okupljanja palestinskih civila u sjevernim i centralnim dijelovima enklave.

Dva Palestinca su ubijena, a 13 povrijeđeno u zračnom napadu usmjerenom na civile u blizini raskrsnice Al-Ittisalat u naselju Al-Rimal, Gaza City.

U centralnoj Gazi, izraelska vojska ubila je tri Palestinca u zračnom napadu u blizini prijelaza Kissufim, dok je četvrti ubijen u napadu na raskrsnicu Al-Matahin, Deir al-Balah.