RAT PROTIV GAZE
Izraelska vojska ubila šestero Palestinaca u posljednjim napadima u Gazi
Nekoliko ljudi je povrijeđeno u više napada, prema medicinskim izvorima.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.800 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi. / AA
15 August 2025

Izraelska vojska ubila je najmanje šestero Palestinaca u zračnim napadima na Pojas Gaze u petak rano ujutro, rekli su izvori za Anadolu.

Medicinski izvori i očevici rekli su da su izraelske snage bombardirale okupljanja palestinskih civila u sjevernim i centralnim dijelovima enklave.

Dva Palestinca su ubijena, a 13 povrijeđeno u zračnom napadu usmjerenom na civile u blizini raskrsnice Al-Ittisalat u naselju Al-Rimal, Gaza City.

U centralnoj Gazi, izraelska vojska ubila je tri Palestinca u zračnom napadu u blizini prijelaza Kissufim, dok je četvrti ubijen u napadu na raskrsnicu Al-Matahin, Deir al-Balah.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.800 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

Istraži
