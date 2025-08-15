Izraelska vojska ubila je najmanje šestero Palestinaca u zračnim napadima na Pojas Gaze u petak rano ujutro, rekli su izvori za Anadolu.
Medicinski izvori i očevici rekli su da su izraelske snage bombardirale okupljanja palestinskih civila u sjevernim i centralnim dijelovima enklave.
Dva Palestinca su ubijena, a 13 povrijeđeno u zračnom napadu usmjerenom na civile u blizini raskrsnice Al-Ittisalat u naselju Al-Rimal, Gaza City.
U centralnoj Gazi, izraelska vojska ubila je tri Palestinca u zračnom napadu u blizini prijelaza Kissufim, dok je četvrti ubijen u napadu na raskrsnicu Al-Matahin, Deir al-Balah.
Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 61.800 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.