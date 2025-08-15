Gaza doživljava široko rasprostranjeni porast kožnih bolesti zbog jakog toplotnog talasa, izjavio je u četvrtak direktor bolnice Al-Shifa Mohammed Abu Salmiya.

Abu Salmiya je istakao da visoke temperature u kombinaciji s ozbiljnom nestašicom pitke vode dovode stanovnike svih uzrasta u povećan zdravstveni rizik širom Pojasa Gaze, izvještavaju lokalni mediji.

Naglasio je da se bolnice bore s korištenjem osnovnih medicinskih uređaja jer su isporuke goriva zaustavljene, što direktno ugrožava živote pacijenata i povrijeđenih. U međuvremenu, zdravstveni radnici nastavljaju raditi u teškim uslovima.

Abu Salmiya je naglasio da su bolnice u kritičnom stanju i da je neuspjeh u radu uređaja za spašavanje života katastrofalan, napominjući da izraelska vojska i dalje cilja škole, bolnice i šatore u kojima se nalaze raseljene osobe.