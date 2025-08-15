Gaza doživljava široko rasprostranjeni porast kožnih bolesti zbog jakog toplotnog talasa, izjavio je u četvrtak direktor bolnice Al-Shifa Mohammed Abu Salmiya.
Abu Salmiya je istakao da visoke temperature u kombinaciji s ozbiljnom nestašicom pitke vode dovode stanovnike svih uzrasta u povećan zdravstveni rizik širom Pojasa Gaze, izvještavaju lokalni mediji.
Naglasio je da se bolnice bore s korištenjem osnovnih medicinskih uređaja jer su isporuke goriva zaustavljene, što direktno ugrožava živote pacijenata i povrijeđenih. U međuvremenu, zdravstveni radnici nastavljaju raditi u teškim uslovima.
Abu Salmiya je naglasio da su bolnice u kritičnom stanju i da je neuspjeh u radu uređaja za spašavanje života katastrofalan, napominjući da izraelska vojska i dalje cilja škole, bolnice i šatore u kojima se nalaze raseljene osobe.
Dalje je naglasio da se humanitarna katastrofa u Gazi produbljuje iz dana u dan.
Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi brutalni rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 61.700 Palestinaca i uništivši njen zdravstveni sistem.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.