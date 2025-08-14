Diplomati, državni službenici i građani okupili su se ispred nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova u Hagu kako bi protestovali protiv izraelskog genocida i gladi nametnute Gazi.

Na sedmičnom skupu solidarnosti učesnici su nosili transparente kojima su osuđeni ubistva, glad i stav holandske vlade. Prisutni su čitali imena 243 novinara ubijena u Gazi, uključujući i reportera Al Jazeere Anasa al-Sharifa.

Demonstranti su pozvali Nizozemsku da zauzme oštriji stav prema Izraelu, tražeći ekonomske, vojne i političke sankcije. Skup, na kojem su učestvovali sadašnji i bivši diplomati, kao i bivši ministri, završen je dvominutnom šutnjom za žrtve u Gazi.