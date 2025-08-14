RAT PROTIV GAZE
Nizozemski diplomati i državni službenici protestovali protiv rata i gladi u Gazi
Demonstranti su pozvali Nizozemsku da zauzme oštriji stav prema Izraelu, tražeći ekonomske, vojne i političke sankcije.
Demonstranti su pozvali Nizozemsku da zauzme oštriji stav prema Izraelu. / AA
14 August 2025

Diplomati, državni službenici i građani okupili su se ispred nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova u Hagu kako bi protestovali protiv izraelskog genocida i gladi nametnute Gazi.

Na sedmičnom skupu solidarnosti učesnici su nosili transparente kojima su osuđeni ubistva, glad i stav holandske vlade. Prisutni su čitali imena 243 novinara ubijena u Gazi, uključujući i reportera Al Jazeere Anasa al-Sharifa.

Demonstranti su pozvali Nizozemsku da zauzme oštriji stav prema Izraelu, tražeći ekonomske, vojne i političke sankcije. Skup, na kojem su učestvovali sadašnji i bivši diplomati, kao i bivši ministri, završen je dvominutnom šutnjom za žrtve u Gazi.

Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi brutalan rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno više od 61.700 Palestinaca.

Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

