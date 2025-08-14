Ujedinjene nacije su u četvrtak upozorile da će izraelsko odobrenje novog ilegalnog projekta naselja, čiji je cilj podjela okupirane Zapadne obale, produbiti okupaciju i uništiti mogućnost rješenja o dvije države.
„Naš stav o naseljima je jasan. Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, i režim povezan s tim naseljima su protivni međunarodnom pravu“, rekao je portparol UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare u New Yorku.
„Naselja, da očigledno kažem, dodatno učvršćuju okupaciju i udaljavaju mogućnost rješenja o dvije države“, dodao je, osvrnuvši se na navodne izjave izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha o presijecanju okupirane Zapadne obale na dva dijela ovim projektom.
Dujarric je naglasio da bi ovaj potez „presjekao sjeverni i južni dio Zapadne obale i okončao izglede za rješenje o dvije države“, pozvavši Izrael „da zaustavi napredovanje ovog procesa“.
Govoreći o situaciji u Pojasu Gaze, Dujarric je, pozivajući se na Kancelariju UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), naveo da su izraelski zračni napadi i granatiranja u gradu Gaza pojačani u posljednja dva dana, uz nastavak napada u centralnom Deir al-Balahu i južnom Khan Younisu.
„Napadi pogađaju stambene zgrade i šatore u kojima su smještene raseljene osobe, što rezultira velikim brojem žrtava“, rekao je.
S obzirom na to da se 86 posto Gaze sada nalazi u izraelskim militarizovanim zonama ili pod naredbama o raseljavanju, Dujarric je upozorio da bi „bilo kakav dodatni gubitak prostora, nova masovna naređenja za raseljavanje ili pojačani napadi na naseljena područja imali razorne posljedice“.
Dodao je da je izraelska zabrana ulaska materijala za skloništa, koja traje više od pet mjeseci, ostavila „stotine hiljada ljudi bez zaštite od vrućine“ usred ekstremnih temperatura.
„Gotovo svi u Gazi su barem jednom raseljeni od početka rata, a improvizovana skloništa koja su uspjeli napraviti ili nabaviti često su dotrajala ili napuštena u žurbi bijega“, kazao je Dujarric.