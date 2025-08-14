Ujedinjene nacije su u četvrtak upozorile da će izraelsko odobrenje novog ilegalnog projekta naselja, čiji je cilj podjela okupirane Zapadne obale, produbiti okupaciju i uništiti mogućnost rješenja o dvije države.

„Naš stav o naseljima je jasan. Izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, i režim povezan s tim naseljima su protivni međunarodnom pravu“, rekao je portparol UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare u New Yorku.

„Naselja, da očigledno kažem, dodatno učvršćuju okupaciju i udaljavaju mogućnost rješenja o dvije države“, dodao je, osvrnuvši se na navodne izjave izraelskog ministra finansija Bezalela Smotricha o presijecanju okupirane Zapadne obale na dva dijela ovim projektom.

Dujarric je naglasio da bi ovaj potez „presjekao sjeverni i južni dio Zapadne obale i okončao izglede za rješenje o dvije države“, pozvavši Izrael „da zaustavi napredovanje ovog procesa“.

Govoreći o situaciji u Pojasu Gaze, Dujarric je, pozivajući se na Kancelariju UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), naveo da su izraelski zračni napadi i granatiranja u gradu Gaza pojačani u posljednja dva dana, uz nastavak napada u centralnom Deir al-Balahu i južnom Khan Younisu.