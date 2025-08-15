Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da bi „volio da vidi“ kako Izrael dopušta međunarodnim novinarima da izvještavaju iz opkoljenog Pojasa Gaze.
Od oktobra 2023. Izrael je zabranio ulazak međunarodnim novinarima u Gazu, uz rijetke izuzetke koji se odnose na strogo kontrolirane posjete u pratnji izraelske vojske. Većina izvještaja iz Gaze dolazi od lokalnih palestinskih novinara, od kojih je najmanje 184 ubijeno od početka rata, prema podacima Komiteta za zaštitu novinara.
„Volio bih da se to desi. Ne bih imao ništa protiv da novinari uđu“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.
„To je vrlo opasna pozicija, kao što znate, ako ste novinar, ali volio bih da se to desi“, dodao je.
U nedjelju navečer, dopisnici Al Jazeere Arabic iz Gaze, Anas al-Sharif, Mohamed Qraiqea i još troje drugih, poginuli su u izraelskom napadu na novinarski šator u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gaza.
Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, Izrael od oktobra 2023. vodi brutalnu vojnu ofanzivu na Gazu, ubivši više od 61.000 Palestinaca, od čega gotovo polovinu čine žene i djeca. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se sada suočava s glađu.
Uprkos rastućoj međunarodnoj zabrinutosti zbog eskalacije etničkog čišćenja i genocida nad Palestincima, izraelski sigurnosni kabinet je u petak odobrio plan premijera Benjamina Netanyahua za proširenje vojnih operacija i okupaciju grada Gaze.
Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Međunarodni sud pravde je u svojoj privremenoj presudi o Gazi prošle godine naveo da je „vjerovatno“ da izraelske akcije mogu predstavljati genocid. Sud je izdao privremene mjere kojima se Izraelu nalaže da poštuje međunarodno pravo i osigura dopremu pomoći i usluga Palestincima pod opsadom u Gazi.