Gashi: Lokalni izbori u Sjevernoj Makedoniji bit će raspisani 8. ili 9. augusta
Predsjednik Parlamenta Sjeverne Makedonije izjavio je da očekuje poštene i demokratske izbore, dostojanstvenu kampanju, političku kulturu, takmičenje ideja i vizija te posvećenost građanima.
Gashi je rekao da očekuje poštene i demokratske izbore. / TRT Balkan
18 sati prošlost

Predsjednik Parlamenta Sjeverne Makedonije Afrim Gashi izjavio je da će lokalni izbori planirani za ovu jesen biti raspisani u petak ili subotu, 8. ili 9. augusta.

U razgovoru za lokalnu televiziju, Gashi je rekao da očekuje poštene i demokratske izbore, dostojanstvenu kampanju, političku kulturu, takmičenje ideja i vizija te posvećenost građanima.

Izbori za općinska vijeća, kao i prvi krug izbora za gradonačelnika, održat će se 19. oktobra. U međuvremenu, drugi krug izbora za gradonačelnika održat će se 2. novembra.

Političke stranke moraju registrovati kandidate za gradonačelnike i općinske vijećnike općinskim izbornim komisijama najkasnije 35 dana prije lokalnih izbora.

