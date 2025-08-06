18 sati prošlost
Predsjednik Parlamenta Sjeverne Makedonije Afrim Gashi izjavio je da će lokalni izbori planirani za ovu jesen biti raspisani u petak ili subotu, 8. ili 9. augusta.
U razgovoru za lokalnu televiziju, Gashi je rekao da očekuje poštene i demokratske izbore, dostojanstvenu kampanju, političku kulturu, takmičenje ideja i vizija te posvećenost građanima.
Izbori za općinska vijeća, kao i prvi krug izbora za gradonačelnika, održat će se 19. oktobra. U međuvremenu, drugi krug izbora za gradonačelnika održat će se 2. novembra.
Političke stranke moraju registrovati kandidate za gradonačelnike i općinske vijećnike općinskim izbornim komisijama najkasnije 35 dana prije lokalnih izbora.