Predsjednik Parlamenta Sjeverne Makedonije Afrim Gashi izjavio je da će lokalni izbori planirani za ovu jesen biti raspisani u petak ili subotu, 8. ili 9. augusta.

U razgovoru za lokalnu televiziju, Gashi je rekao da očekuje poštene i demokratske izbore, dostojanstvenu kampanju, političku kulturu, takmičenje ideja i vizija te posvećenost građanima.