Potpredsjednik Turkiye Cevdet Yilmaz izjavio je u utorak da će Turkiye nastaviti podržavati diplomatske inicijative usmjerene na postizanje "pravednog i trajnog mira" u Ukrajini.
"U ime Turkiye, nastavit ćemo u potpunosti podržavati diplomatske napore za pravedan i trajan mir", naveo je Yilmaz na turskoj društvenoj mreži NSosyal.
Yilmaz je istakao da je učestvovao na održanom virtuelnom sastanku grupe "koalicija voljnih" u ime predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nakon ranijih sjednica održanih 13. i 17. augusta.
"Na virtuelnom sastanku učesnici su razmijenili informacije i ocjene u vezi s razgovorima u Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije, kao i diskusijama u Washingtonu između predsjednika Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, lidera nekoliko evropskih zemalja te predstavnika EU i NATO-a", pojasnio je Yilmaz.
Naglasio je da bi direktni razgovori između strana u narednom periodu mogli označiti novu fazu za diplomatiju.
Inicijativa je predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, a predviđa slanje mirovnih trupa iz više evropskih i NATO zemalja u Ukrajinu nakon rata.
Trump je u ponedjeljak rekao da su lideri razgovarali o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, te da je njegova administracija započela pripreme za sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a potom i trilateralni samit na kojem bi učestvovao i on.
Sastanak u Washingtonu uslijedio je nakon samita Trump - Putin u američkoj saveznoj državi Aljasci, koji je imao za cilj okončanje rata u Ukrajini.