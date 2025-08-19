Potpredsjednik Turkiye Cevdet Yilmaz izjavio je u utorak da će Turkiye nastaviti podržavati diplomatske inicijative usmjerene na postizanje "pravednog i trajnog mira" u Ukrajini.

"U ime Turkiye, nastavit ćemo u potpunosti podržavati diplomatske napore za pravedan i trajan mir", naveo je Yilmaz na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Yilmaz je istakao da je učestvovao na održanom virtuelnom sastanku grupe "koalicija voljnih" u ime predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nakon ranijih sjednica održanih 13. i 17. augusta.

"Na virtuelnom sastanku učesnici su razmijenili informacije i ocjene u vezi s razgovorima u Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije, kao i diskusijama u Washingtonu između predsjednika Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, lidera nekoliko evropskih zemalja te predstavnika EU i NATO-a", pojasnio je Yilmaz.

Naglasio je da bi direktni razgovori između strana u narednom periodu mogli označiti novu fazu za diplomatiju.