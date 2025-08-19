TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Turkiye obećava nastavak podrške miru u Ukrajini
Potpredsjednik Cevdet Yilmaz je podržao diplomatske napore za postizanje pravednog i dugotrajnog mira tokom sastanka "koalicije voljnih".
Turkiye obećava nastavak podrške miru u Ukrajini
Turkiye obećava nastavak podrške miru u Ukrajini. / AA
19 August 2025

Potpredsjednik Turkiye Cevdet Yilmaz izjavio je u utorak da će Turkiye nastaviti podržavati diplomatske inicijative usmjerene na postizanje "pravednog i trajnog mira" u Ukrajini.

"U ime Turkiye, nastavit ćemo u potpunosti podržavati diplomatske napore za pravedan i trajan mir", naveo je Yilmaz na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Yilmaz je istakao da je učestvovao na održanom virtuelnom sastanku grupe "koalicija voljnih" u ime predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nakon ranijih sjednica održanih 13. i 17. augusta.

"Na virtuelnom sastanku učesnici su razmijenili informacije i ocjene u vezi s razgovorima u Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije, kao i diskusijama u Washingtonu između predsjednika Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, lidera nekoliko evropskih zemalja te predstavnika EU i NATO-a", pojasnio je Yilmaz.

Naglasio je da bi direktni razgovori između strana u narednom periodu mogli označiti novu fazu za diplomatiju.

Preporučeno

Inicijativa je predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, a predviđa slanje mirovnih trupa iz više evropskih i NATO zemalja u Ukrajinu nakon rata.

Trump je u ponedjeljak rekao da su lideri razgovarali o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, te da je njegova administracija započela pripreme za sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a potom i trilateralni samit na kojem bi učestvovao i on.

Sastanak u Washingtonu uslijedio je nakon samita Trump - Putin u američkoj saveznoj državi Aljasci, koji je imao za cilj okončanje rata u Ukrajini.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us