Vučević: Kraj 2026. godine realan i odgovoran datum za sljedeće parlamentarne izbore
Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je kako „kraj 2026. ostaje realan i odgovoran datum za sljedeće parlamentarne izbore“, navodeći da je to njegov stav još od ranije.
„Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, s krajnjim ciljem uništenja Srbije“, rekao je Vučević. / Reuters
24 August 2025

„To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i provođenje značajnih reformi. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagiranja na pritisak onih koji žele iskoristiti situaciju za nasilno preuzimanje vlasti“, rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir.

„Konstantno visoka podrška (predsjedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz povjerenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti“, kazao je Vučević.

On je rekao kako je „kristalno jasno“ da „oni koji pozivaju na prijevremene izbore i koji su koristili prosvjede i najjezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nikada nisu bili zainteresirani za izbore“.

„Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, s krajnjim ciljem uništenja Srbije“, rekao je Vučević.

On je naglasio i da će „u narednim tjednima država sačuvati mir, narod i zemlju“.

Također je naveo da je stranka čiji je predsjednik „ujedinjena, odlučnija nego ikad“.

„Naša posvećenost budućnosti Srbije je nepokolebljiva“, ocijenio je on i poručio da je neće slomiti napadi kojima je izložena.

IZVOR:FENA
