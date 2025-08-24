„To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i provođenje značajnih reformi. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagiranja na pritisak onih koji žele iskoristiti situaciju za nasilno preuzimanje vlasti“, rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir.

„Konstantno visoka podrška (predsjedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz povjerenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti“, kazao je Vučević.

On je rekao kako je „kristalno jasno“ da „oni koji pozivaju na prijevremene izbore i koji su koristili prosvjede i najjezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nikada nisu bili zainteresirani za izbore“.

„Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, s krajnjim ciljem uništenja Srbije“, rekao je Vučević.