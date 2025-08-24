„To je razuman i izvodljiv vremenski okvir koji omogućava političku stabilnost, mir i provođenje značajnih reformi. Moramo biti oprezni da ne upadnemo u zamku reagiranja na pritisak onih koji žele iskoristiti situaciju za nasilno preuzimanje vlasti“, rekao je Vučević u intervjuu za list Kurir.
„Konstantno visoka podrška (predsjedniku Srbije Aleksandru) Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci jasan je dokaz povjerenja naroda u našu politiku i viziju budućnosti“, kazao je Vučević.
On je rekao kako je „kristalno jasno“ da „oni koji pozivaju na prijevremene izbore i koji su koristili prosvjede i najjezivije nasilje kao alate za uništenje naše zemlje, nikada nisu bili zainteresirani za izbore“.
„Njihov cilj je da nasiljem dođu na vlast, zaobilazeći legitimnu volju naroda, s krajnjim ciljem uništenja Srbije“, rekao je Vučević.
On je naglasio i da će „u narednim tjednima država sačuvati mir, narod i zemlju“.
Također je naveo da je stranka čiji je predsjednik „ujedinjena, odlučnija nego ikad“.
„Naša posvećenost budućnosti Srbije je nepokolebljiva“, ocijenio je on i poručio da je neće slomiti napadi kojima je izložena.