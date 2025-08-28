Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su u četvrtak navečer o mirovnom procesu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, kao i o najnovijoj situaciji u Gazi, prema turskim diplomatskim izvorima.

Tokom telefonskih razgovora, Fidan je rekao da je Ankara spremna ispuniti svoje odgovornosti u mirovnom procesu Moskva - Kijev.