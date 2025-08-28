POLITIKA
1 minuta čitanja
Hakan Fidan i Marco Rubio razgovarali o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine i situaciji u Gazi
Turski ministar vanjskih poslova je rekao da je Ankara spremna ispuniti svoje odgovornosti u mirovnom procesu Moskva - Kijev u telefonskom razgovoru s Marcom Rubiom.
Hakan Fidan i Marco Rubio razgovarali o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine i situaciji u Gazi
Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji u Siriji i bilateralnim odnosima. / AA
28 August 2025

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su u četvrtak navečer o mirovnom procesu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, kao i o najnovijoj situaciji u Gazi, prema turskim diplomatskim izvorima.

Tokom telefonskih razgovora, Fidan je rekao da je Ankara spremna ispuniti svoje odgovornosti u mirovnom procesu Moskva - Kijev.

Preporučeno

Tokom poziva, koji je također razmatrao trenutnu situaciju u Gazi, Fidan je naglasio hitnu potrebu za poboljšanjem humanitarne situacije u enklavi.

Dvojica ministara razgovarala su i o situaciji u Siriji i bilateralnim odnosima.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us