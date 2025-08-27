Šestorica pripadnika sirijske vojske ubijeno je u utorak u izraelskim napadima dronovima u blizini grada Al-Kiswaha, južno od Damaska, izvijestila je sirijska državna televizija Al-Ikhbariya.

Emiter je rekao da su izraelski dronovi ciljali položaje sirijske vojske u ruralnom dijelu Damaska.

Nakon pada režima Bashara al-Assada prošlog decembra, Izrael je izveo stotine napada usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije, uključujući borbene avione, raketne sisteme i instalacije protivvazdušne odbrane, prema izvještajima.