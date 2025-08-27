SVIJET
1 minuta čitanja
Šestorica sirijskih vojnika ubijeni u izraelskim napadima dronovima u blizini Damaska
Sirijska državna televizija prenosi da su izraelski dronovi ciljali položaje sirijske vojske u ruralnom dijelu Damaska.
Izrael je od pada režima Bashara Al-Assada izveo stotine napada usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije. / AP
27 August 2025

Šestorica pripadnika sirijske vojske ubijeno je u utorak u izraelskim napadima dronovima u blizini grada Al-Kiswaha, južno od Damaska, izvijestila je sirijska državna televizija Al-Ikhbariya.

Emiter je rekao da su izraelski dronovi ciljali položaje sirijske vojske u ruralnom dijelu Damaska.

Nakon pada režima Bashara al-Assada prošlog decembra, Izrael je izveo stotine napada usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije, uključujući borbene avione, raketne sisteme i instalacije protivvazdušne odbrane, prema izvještajima.

Izrael je također proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum o razdvajanju iz 1974. godine sa Sirijom.

Asad, koji je bio na vlasti skoro 25 godina u Siriji, pobjegao je u decembru u Rusiju, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine.

Nova prelazna administracija koju predvodi predsjednik Ahmed al-Sharaa formirana je u januaru.

