Šestorica pripadnika sirijske vojske ubijeno je u utorak u izraelskim napadima dronovima u blizini grada Al-Kiswaha, južno od Damaska, izvijestila je sirijska državna televizija Al-Ikhbariya.
Emiter je rekao da su izraelski dronovi ciljali položaje sirijske vojske u ruralnom dijelu Damaska.
Nakon pada režima Bashara al-Assada prošlog decembra, Izrael je izveo stotine napada usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije, uključujući borbene avione, raketne sisteme i instalacije protivvazdušne odbrane, prema izvještajima.
Izrael je također proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum o razdvajanju iz 1974. godine sa Sirijom.
Asad, koji je bio na vlasti skoro 25 godina u Siriji, pobjegao je u decembru u Rusiju, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine.
Nova prelazna administracija koju predvodi predsjednik Ahmed al-Sharaa formirana je u januaru.