RAT PROTIV GAZE
Turski predsjednik kritizirao izraelski napad na bolnicu "Nasser" u Gazi
"Nemilosrdna vlada Benjamina Netanyahua nastavlja brutalne napade kako bi uništila sve što pripada čovječanstvu", kazao je Recep Tayyip Erdogan.
25 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je kritizirao izraelski napad na bolnicu "Nasser", navodeći da nemilosrdna vlada Benjamina Netanyahua "neumoljivo" nastavlja svoje brutalne napade kako bi uništila sve što pripada čovječanstvu.

Erdoganovi komentari uslijedili su nakon sastanka kabineta koji je održan u istočnoj provinciji Bitlis.

Njegove primjedbe o izraelskom napadu uslijedile su nakon što je Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinare, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

U vezi s projektom Zangezur koridora, Erdogan je rekao da će, s provedbom projekta sa svim njegovim elementima, ekonomska saradnja između Turkiye, Azerbejdžana i Armenije dobiti novu dimenziju.


Istraži
