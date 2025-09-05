Neće biti potrebe za raspoređivanjem stranih trupa u Ukrajini nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, izjavio je u petak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Komentarišući sastanak "koalicije voljnih", grupe zemalja koje pružaju vojnu podršku Ukrajini i obećavaju slanje trupa nakon prekida vatre, Putin je rekao da će strane trupe biti legitimna meta za rusku vojsku ako budu raspoređene u Ukrajini.

"Što se tiče mogućih vojnih kontingenata u Ukrajini. Ako se danas pojave u Ukrajini, bit će legitimna meta za rusku vojsku. Ako se postignu sporazumi koji vode miru, dugoročnom miru, onda jednostavno ne vidim smisao u njihovom prisustvu na ukrajinskoj teritoriji. To je sve. Jer ako se ti sporazumi postignu, niko ne sumnja da će ih Rusija u potpunosti ispuniti", rekao je Putin sinoć na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Putin je ponovio svoj poziv ukrajinskom predsjedniku Volodimu Zelenskom na sastanak u Moskvi, nazivajući rusku prijestolnicu najboljim mjestom za takav susret.

"Ako neko zaista želi da se sastane s nama, mi smo spremni. Najbolje mjesto za to je glavni grad Ruske Federacije, grad heroj Moskva", rekao je.