Zapadnu Turkiye u nedjelju navečer pogodio je snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru, usljede čega je jedan muškarac poginuo, 29 osoba povrijeđeno, te je urušena munara džamije u naselju Kizilgur, nedaleko od grada Balikesira.

Turska Uprava za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) saopćila je da je epicentar potresa bio u okrugu Sindirgi, u provinciji Balikesir, na dubini od 11 kilometara.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya izjavio je da je 81-godišnji muškarac preminuo neposredno nakon što je izvučen ispod urušene zgrade. Dvadeset devet osoba je povrijeđeno, a nijedna nije u životnoj opasnosti.