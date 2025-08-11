TÜRKİYE
Zemljotres u Turkiye: Poginula jedna osoba, 29 povrijeđenih, srušena munara
Epicentar potresa bio u okrugu Sindirgi, u provinciji Balikesir, na dubini od 11 kilometara.
Turska Uprava za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) saopćila je da je epicentar potresa bio u okrugu Sindirgi, u provinciji Balikesir. / AA
11 August 2025

Zapadnu Turkiye u nedjelju navečer pogodio je snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru, usljede čega je jedan muškarac poginuo, 29 osoba povrijeđeno, te je urušena munara džamije u naselju Kizilgur, nedaleko od grada Balikesira.

Turska Uprava za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) saopćila je da je epicentar potresa bio u okrugu Sindirgi, u provinciji Balikesir, na dubini od 11 kilometara.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya izjavio je da je 81-godišnji muškarac preminuo neposredno nakon što je izvučen ispod urušene zgrade. Dvadeset devet osoba je povrijeđeno, a nijedna nije u životnoj opasnosti.

Reporteri Anadolu zabilježili su snimke dronom u mjestu Kizilgur, gdje se od posljedica zemljotresa urušila munara lokalne džamije.

Prema prvim procjenama, u zemljotresu je urušeno 16 zgrada u 68 naselja, a štetu su nanijeli i naknadni potresi.

Predsjednik Turkiye Recep Tayyip Erdogan izrazio je saučešće porodici stradalog i poručio da će pažljivo pratiti situaciju.

