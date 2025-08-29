Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a 27. augusta, direktorica organizacije Save the Children Inger Ashing opisala je sporu agoniju izgladnjele djece u Gazi, rekavši da su sada toliko iscrpljena da više ne mogu ni zaplakati.

„Kada nema dovoljno hrane, djeca postaju akutno pothranjena, a zatim umiru polako i bolno. To je, jednostavno rečeno, ono što glad jeste“, rekla je Ashing.

Nastavila je opisivati ​​šta se dešava kada djeca umiru od gladi tokom nekoliko sedmica, jer tijelo prvo troši vlastitu masnoću da bi preživjelo, a kada je nestane, doslovno troši samo sebe dok “jede” mišiće i vitalne organe.

“Klinike Save the Children u Gazi preplavljene su potrebama; svaka klupa ispunjena je pothranjenom djecom i njihovim majkama. Ipak, naše klinike sada su gotovo tihe. Djeca nemaju snage da govore niti da zaplaču od bola. Leže tamo, iscrpljena, doslovno nestajući pred našim očima“, dodala je Ashing.