Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a 27. augusta, direktorica organizacije Save the Children Inger Ashing opisala je sporu agoniju izgladnjele djece u Gazi, rekavši da su sada toliko iscrpljena da više ne mogu ni zaplakati.
„Kada nema dovoljno hrane, djeca postaju akutno pothranjena, a zatim umiru polako i bolno. To je, jednostavno rečeno, ono što glad jeste“, rekla je Ashing.
Nastavila je opisivati šta se dešava kada djeca umiru od gladi tokom nekoliko sedmica, jer tijelo prvo troši vlastitu masnoću da bi preživjelo, a kada je nestane, doslovno troši samo sebe dok “jede” mišiće i vitalne organe.
“Klinike Save the Children u Gazi preplavljene su potrebama; svaka klupa ispunjena je pothranjenom djecom i njihovim majkama. Ipak, naše klinike sada su gotovo tihe. Djeca nemaju snage da govore niti da zaplaču od bola. Leže tamo, iscrpljena, doslovno nestajući pred našim očima“, dodala je Ashing.
Rekla je da humanitarne grupe glasno upozoravaju na rasprostranjenu glad jer je Izrael spriječio ulazak hrane i drugih osnovnih potrepština u Gazu.
„Nekoliko kilometara dalje stoje spremne ogromne zalihe. Hiljade i hiljade kamiona sa spasonosnom pomoći. Sve je blokirano“, kazala je.
Ujedinjene nacije su prošle sedmice zvanično proglasile glad u Gazi, navodeći kao uzrok činjenicu da Izrael već više od 22 mjeseca sistematski blokira pomoć.