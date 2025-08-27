Njemačka je u srijedu kritikovala američku administraciju zbog uvođenja sankcija protiv zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, njemačko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da u potpunosti podržava stav šefice Evropske unije za vanjsku politiku Kaje Kallas o sankcijama SAD-a protiv MKS-a.

"MKS se zalaže za međunarodnu krivičnu pravdu i odgovornost, a Njemačka stoji uz MKS. Protivimo se sankcijama protiv dvojice sudija i dva zamjenika tužioca", saopštilo je Ministarstvo.

Trumpova administracija je prošle sedmice najavila novi krug sankcija usmjerenih protiv zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda nakon istraga suda o ratnim zločinima u Gazi i izdavanja naloga za hapšenje izraelskih lidera.