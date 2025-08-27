SVIJET
Njemačka kritikovala američke sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda
Berlin se protivi sankcijama protiv sudija i tužilaca i ponavlja svoju podršku MKS-u.
Kaja Kallas je u nedjelju izdala saopštenje, izražavajući duboko žaljenje zbog takve odluke SAD-a i pokazujući snažnu podršku EU-a MKS-u. / DPA
27 August 2025

Njemačka je u srijedu kritikovala američku administraciju zbog uvođenja sankcija protiv zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, njemačko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da u potpunosti podržava stav šefice Evropske unije za vanjsku politiku Kaje Kallas o sankcijama SAD-a protiv MKS-a.

"MKS se zalaže za međunarodnu krivičnu pravdu i odgovornost, a Njemačka stoji uz MKS. Protivimo se sankcijama protiv dvojice sudija i dva zamjenika tužioca", saopštilo je Ministarstvo.

Trumpova administracija je prošle sedmice najavila novi krug sankcija usmjerenih protiv zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda nakon istraga suda o ratnim zločinima u Gazi i izdavanja naloga za hapšenje izraelskih lidera.

Kaja Kallas je u nedjelju izdala saopštenje, izražavajući duboko žaljenje zbog takve odluke SAD-a i pokazujući snažnu podršku EU-a MKS-u.

"Napadi ili prijetnje protiv Suda, izabranih zvaničnika, osoblja i onih koji sarađuju sa Sudom nisu prihvatljivi. MKS mora biti u stanju da radi nezavisno i nepristrasno", rekla je.

"EU će pružiti punu podršku i doprinos kako bi se osigurala zaštita Suda i njegovog osoblja od vanjskih pritisaka ili prijetnji. Pozivamo sve države da osiguraju punu saradnju sa Sudom, uključujući i brzo izvršenje preostalih naloga za hapšenje", dodala je.

