Predsjedništvo Plenuma Konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo odluku o nastavku protesta do ispunjenja zahtjeva.

Na sjednici Plenuma, održanoj 1.septembra ove godine, također je usvojena dopuna Platforme za pregovore, kao zvaničnog dokumenta i jedinstvenog pregovaračkog stava sektora.

Tom odlukom potvrđuje se da je Platforma za pregovore u potpunosti legitimisana voljom Plenuma i predstavlja zvanični mandat za razgovore sa institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim partnerima.

“Kroz ovaj dokument zahtijevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni, jer svako dalje odgađanje produbljuje krizu u lancima snabdijevanja i ugrožava ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopćenju Plenuma Konzorcija Logistika BiH.

Od Vijeća ministara BiH traže zakazivanje hitne sjednice sa jedinom tačkom dnevnog reda, "Razmatranje i donošenje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora BiH".