Konzorcij Logistika BiH: Autoprevoznici nastavljaju proteste do ispunjenja zahtjeva
Od Vijeća ministara BiH traže zakazivanje hitne sjednice sa jedinom tačkom dnevnog reda, "Razmatranje i donošenje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora BiH".
Zahtijevaju izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača. / AA
2 Septembar 2025

Predsjedništvo Plenuma Konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo odluku o nastavku protesta do ispunjenja zahtjeva.

Na sjednici Plenuma, održanoj 1.septembra ove godine, također je usvojena dopuna Platforme za pregovore, kao zvaničnog dokumenta i jedinstvenog pregovaračkog stava sektora.

Tom odlukom potvrđuje se da je Platforma za pregovore u potpunosti legitimisana voljom Plenuma i predstavlja zvanični mandat za razgovore sa institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim partnerima.

“Kroz ovaj dokument zahtijevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni, jer svako dalje odgađanje produbljuje krizu u lancima snabdijevanja i ugrožava ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopćenju Plenuma Konzorcija Logistika BiH.

Od Vijeća ministara BiH traže zakazivanje hitne sjednice sa jedinom tačkom dnevnog reda, "Razmatranje i donošenje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora BiH".

Također, od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, ministara - Elmedina Konakovića, Edina Forte i Srđana Amidžića, svih nadležnih službi, također traže donošenje hitnih i obavezjućih odluka, kao što je, usvajanje nacrta Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama – povrat akcize/trošarine prevoznicima, kao i popust od 50 posto na korištenje auto-puteva/cesta.

Traže i povrat PDV iz država EU, fiskalna rasterećenja prevoznika u RS i FBiH, te izjednačavanja poslovanja SP u RS/FBIH, ali i ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura – eliminacija višesatnih čekanja.

Zahtijevaju izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača.

Kako iz Planuma Konzorcija Logistika BiH navode, zahtijevaju ispunjenje 14 tačaka, obećanih i usaglašenih, te diplomatsku prepisku sa državama članicama EU i EC o primjeni AETR SPORAZUMA. 

