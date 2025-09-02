Predsjedništvo Plenuma Konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine jednoglasno je donijelo odluku o nastavku protesta do ispunjenja zahtjeva.
Na sjednici Plenuma, održanoj 1.septembra ove godine, također je usvojena dopuna Platforme za pregovore, kao zvaničnog dokumenta i jedinstvenog pregovaračkog stava sektora.
Tom odlukom potvrđuje se da je Platforma za pregovore u potpunosti legitimisana voljom Plenuma i predstavlja zvanični mandat za razgovore sa institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim partnerima.
“Kroz ovaj dokument zahtijevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni, jer svako dalje odgađanje produbljuje krizu u lancima snabdijevanja i ugrožava ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopćenju Plenuma Konzorcija Logistika BiH.
Od Vijeća ministara BiH traže zakazivanje hitne sjednice sa jedinom tačkom dnevnog reda, "Razmatranje i donošenje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora BiH".
Također, od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, ministara - Elmedina Konakovića, Edina Forte i Srđana Amidžića, svih nadležnih službi, također traže donošenje hitnih i obavezjućih odluka, kao što je, usvajanje nacrta Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama – povrat akcize/trošarine prevoznicima, kao i popust od 50 posto na korištenje auto-puteva/cesta.
Traže i povrat PDV iz država EU, fiskalna rasterećenja prevoznika u RS i FBiH, te izjednačavanja poslovanja SP u RS/FBIH, ali i ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura – eliminacija višesatnih čekanja.
Zahtijevaju izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača.
Kako iz Planuma Konzorcija Logistika BiH navode, zahtijevaju ispunjenje 14 tačaka, obećanih i usaglašenih, te diplomatsku prepisku sa državama članicama EU i EC o primjeni AETR SPORAZUMA.