I večeras širom Srbije traju protesti građana i studenata. Okupljeni traže kraj, kako navode, policijske represije, ali i izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.

U Nišu demonstranti marširaju Bulevarom Nemanjića ka Policijskoj stanici Medijane, zahtijevajući smjenu načelnika JZO Marka Krička. Skandiraju parole i nose transparente protiv policijskog nasilja.

U Zaječaru i Bečeju protesti protiču mirno, dok su u Pančevu demonstranti stigli ispred zatvora, gdje ih je dočekao kordon policije u opremi za razbijanje protesta.

Pančevci zahtijevaju oslobađanje studenta ETF-a Andreja Tankoa, uhapšenog zbog navodnog napada na službeno lice. Istovremeno, MUP je saopštio da je u Pančevu danas uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je tokom protesta 13. augusta "prskao policajce tečnošću jakog mirisa".

U Zaječaru, Rumi i Kraljevu okupljeni izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.