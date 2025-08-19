REGIJA
Novi talas protesta širom Srbije
I večeras širom Srbije - u Beogradu, Nišu, Pančevu, Zaječaru, Kragujevcu, Kraljevu, Rumi i drugim mjestima traju protesti građana i studenata u blokadi.
Novi talas protesta širom Srbije
Protesti u Srbiji održavaju se sedmu noć zaredom. / AP
19 August 2025

I večeras širom Srbije traju protesti građana i studenata. Okupljeni traže kraj, kako navode, policijske represije, ali i izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.

U Nišu demonstranti marširaju Bulevarom Nemanjića ka Policijskoj stanici Medijane, zahtijevajući smjenu načelnika JZO Marka Krička. Skandiraju parole i nose transparente protiv policijskog nasilja.

U Zaječaru i Bečeju protesti protiču mirno, dok su u Pančevu demonstranti stigli ispred zatvora, gdje ih je dočekao kordon policije u opremi za razbijanje protesta.

Pančevci zahtijevaju oslobađanje studenta ETF-a Andreja Tankoa, uhapšenog zbog navodnog napada na službeno lice. Istovremeno, MUP je saopštio da je u Pančevu danas uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je tokom protesta 13. augusta "prskao policajce tečnošću jakog mirisa".

U Zaječaru, Rumi i Kraljevu okupljeni izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.

Podsjetimo, sinoć je, šestu noć uzastopnih protesta, u Beogradu došlo do incidenata kada je grupa demonstranata kamenovala prostorije vladajuće Srpske napredne stranke. Policija je do sada uhapsila 16 osoba, od kojih se troje tereti za napad u Cvijićevoj ulici.

Val protesta, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u novembru 2024, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.

Prosvjednici za nesreću krive vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.



