I večeras širom Srbije traju protesti građana i studenata. Okupljeni traže kraj, kako navode, policijske represije, ali i izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.
U Nišu demonstranti marširaju Bulevarom Nemanjića ka Policijskoj stanici Medijane, zahtijevajući smjenu načelnika JZO Marka Krička. Skandiraju parole i nose transparente protiv policijskog nasilja.
U Zaječaru i Bečeju protesti protiču mirno, dok su u Pančevu demonstranti stigli ispred zatvora, gdje ih je dočekao kordon policije u opremi za razbijanje protesta.
Pančevci zahtijevaju oslobađanje studenta ETF-a Andreja Tankoa, uhapšenog zbog navodnog napada na službeno lice. Istovremeno, MUP je saopštio da je u Pančevu danas uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je tokom protesta 13. augusta "prskao policajce tečnošću jakog mirisa".
U Zaječaru, Rumi i Kraljevu okupljeni izražavaju solidarnost sa studenticom Nikolinom Sinđelić.
Podsjetimo, sinoć je, šestu noć uzastopnih protesta, u Beogradu došlo do incidenata kada je grupa demonstranata kamenovala prostorije vladajuće Srpske napredne stranke. Policija je do sada uhapsila 16 osoba, od kojih se troje tereti za napad u Cvijićevoj ulici.
Val protesta, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u novembru 2024, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.
Prosvjednici za nesreću krive vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.