Papa Lav XIV pozvao je u srijedu međunarodnu zajednicu da zaustavi humanitarnu katastrofu u Sudanu, javlja "Vatican News".
"Upućujem srdačan apel odgovornima i međunarodnoj zajednici da osiguraju humanitarne koridore i provedu koordinirani odgovor kako bi se zaustavila ova humanitarna katastrofa", rekao je papa Lav tokom opće audijencije.
Ukazujući na glad i nasilje, papa je situaciju u Sudanu opisao kao "dramatičnu" i pozvao na humanitarni odgovor.
"Vrijeme je da se pokrene ozbiljan, iskren i inkluzivan dijalog između strana kako bi se okončao sukob i vratila nada, dostojanstvo i mir narodu Sudana", napomenuo je.
Također se pomolio za žrtve nedavnog klizišta i dodao da širenje kolere prijeti hiljadama ljudi koji su "već iscrpljeni".
Više od 1.000 ljudi poginulo je u klizištu izazvanom obilnim kišama u selu u zapadnoj sudanskoj državi Darfur, saopćila je naoružana grupa.
Sudanski oslobodilački pokret/armija (SLM/A), grupa koja kontroliše to područje, saopćila je da je cijelo stanovništvo sela Tarsin u planinama Marra poginulo 31. augusta, nakon što su obilne kiše izazvale klizište.
SLM/A je politički i vojni pokret koji djeluje u nekim dijelovima države Darfur, a koji je pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).
Prirodna katastrofa dogodila se uslijed rata između vojske i RSF-a, u kojem je od aprila 2023. godine, prema podacima UN-a i lokalnih vlasti, poginulo više od 20.000 ljudi, a raseljeno 14 miliona. Međutim, istraživanja američkih univerziteta procjenjuju da je broj poginulih oko 130.000.