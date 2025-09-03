Papa Lav XIV pozvao je u srijedu međunarodnu zajednicu da zaustavi humanitarnu katastrofu u Sudanu, javlja "Vatican News".

"Upućujem srdačan apel odgovornima i međunarodnoj zajednici da osiguraju humanitarne koridore i provedu koordinirani odgovor kako bi se zaustavila ova humanitarna katastrofa", rekao je papa Lav tokom opće audijencije.

Ukazujući na glad i nasilje, papa je situaciju u Sudanu opisao kao "dramatičnu" i pozvao na humanitarni odgovor.

"Vrijeme je da se pokrene ozbiljan, iskren i inkluzivan dijalog između strana kako bi se okončao sukob i vratila nada, dostojanstvo i mir narodu Sudana", napomenuo je.

Također se pomolio za žrtve nedavnog klizišta i dodao da širenje kolere prijeti hiljadama ljudi koji su "već iscrpljeni".