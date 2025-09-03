SVIJET
2 minuta čitanja
Papa Lav poziva međunarodnu zajednicu da zaustavi "humanitarnu katastrofu" u Sudanu
Vrijeme je da se pokrene ozbiljan, iskren i inkluzivan dijalog između strana kako bi se okončao sukob, kazao je papa.
Ukazujući na glad i nasilje, papa je situaciju u Sudanu opisao kao "dramatičnu" i pozvao na humanitarni odgovor. / AP
3 Septembar 2025

Papa Lav XIV pozvao je u srijedu međunarodnu zajednicu da zaustavi humanitarnu katastrofu u Sudanu, javlja "Vatican News".

"Upućujem srdačan apel odgovornima i međunarodnoj zajednici da osiguraju humanitarne koridore i provedu koordinirani odgovor kako bi se zaustavila ova humanitarna katastrofa", rekao je papa Lav tokom opće audijencije.

Ukazujući na glad i nasilje, papa je situaciju u Sudanu opisao kao "dramatičnu" i pozvao na humanitarni odgovor.

"Vrijeme je da se pokrene ozbiljan, iskren i inkluzivan dijalog između strana kako bi se okončao sukob i vratila nada, dostojanstvo i mir narodu Sudana", napomenuo je.

Također se pomolio za žrtve nedavnog klizišta i dodao da širenje kolere prijeti hiljadama ljudi koji su "već iscrpljeni".

Više od 1.000 ljudi poginulo je u klizištu izazvanom obilnim kišama u selu u zapadnoj sudanskoj državi Darfur, saopćila je naoružana grupa.

Sudanski oslobodilački pokret/armija (SLM/A), grupa koja kontroliše to područje, saopćila je da je cijelo stanovništvo sela Tarsin u planinama Marra poginulo 31. augusta, nakon što su obilne kiše izazvale klizište.

SLM/A je politički i vojni pokret koji djeluje u nekim dijelovima države Darfur, a koji je pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Prirodna katastrofa dogodila se uslijed rata između vojske i RSF-a, u kojem je od aprila 2023. godine, prema podacima UN-a i lokalnih vlasti, poginulo više od 20.000 ljudi, a raseljeno 14 miliona. Međutim, istraživanja američkih univerziteta procjenjuju da je broj poginulih oko 130.000.

