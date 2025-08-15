Visoke temperature i sušni vremenski uslovi izazvali su veliki broj požara širom Bosne i Hercegovine, a najkritičnije stanje zabilježeno je u Hercegovini.

Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, od jučer su registrovani brojni požari, pri čemu je u Mostaru angažovan i Air Tractor.

Vatrogasne jedinice grada Mostara su gasile požare na Slipčićima i u Miljkovićima, gdje su gorjele trava i nisko rastinje.

U Čapljini je zabilježen požar u mjestu Čeljevo, dok su vatrogasci Cazina gasili požare na dva lokaliteta.