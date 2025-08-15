REGIJA
Brojni požari registrirani širom BiH: U gašenju u Mostaru učestvovao Air Tractor
Nadležne službe apeluju na građane da budu maksimalno oprezni i da ne pale vatru na otvorenom.
Brojni požari registrirani širom BiH: U gašenju u Mostaru učestvovao Air Tractor
U Čapljini je zabilježen požar u mjestu Čeljevo, dok su vatrogasci Cazina gasili požare na dva lokaliteta. / AA
15 August 2025

Visoke temperature i sušni vremenski uslovi izazvali su veliki broj požara širom Bosne i Hercegovine, a najkritičnije stanje zabilježeno je u Hercegovini.

Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, od jučer su registrovani brojni požari, pri čemu je u Mostaru angažovan i Air Tractor.

Vatrogasne jedinice grada Mostara su gasile požare na Slipčićima i u Miljkovićima, gdje su gorjele trava i nisko rastinje.

U Čapljini je zabilježen požar u mjestu Čeljevo, dok su vatrogasci Cazina gasili požare na dva lokaliteta.

Na području Unsko-sanskog kantona, požar je izbio i u Velikoj Kladuši, u mjestu Mrcelji, gdje je gorjela trava.

Požari su registrovani i u Živinicama, Kaknju, Busovači, Donjem Vakufu i Grudama.

Nadležne službe apeluju na građane da budu maksimalno oprezni i da ne pale vatru na otvorenom.

