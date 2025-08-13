Jordan je u srijedu osudio izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da je privržen viziji "Velikog Izraela", ocijenivši ih prijetnjom svom suverenitetu.
Netanyahu je u utorak za TV kanal i24 rekao da se osjeća veoma privrženim viziji Velikog Izraela. Istaknuo je da sebe vidi “na historijskoj i duhovnoj misiji koju su sanjarile generacije Jevreja koje su željele doći ovdje i generacije koje će doći poslije nas”.
Veliki Izrael je biblijski pojam koji se u izraelskoj politici koristi za označavanje proširenja izraelske teritorije na Zapadnu obalu, Gazu, sirijske Golanske visove, egipatski Sinajski poluotok i dijelove Jordana.
Jordansko Ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je Netanyahuove izjave opasnom i provokativnom eskalacijom, prijetnjom suverenitetu država, kršenjem međunarodnog prava i Povelje UN-a.
"Ove iluzorne tvrdnje, koje se odražavaju u izjavama izraelskih zvaničnika, neće utjecati na Jordan i arapske države, niti će umanjiti legitimna i neotuđiva prava palestinskog naroda", dodaje se u saopćenju.
"Takve tvrdnje i zablude koje usvajaju i promoviraju ekstremisti izraelske vlade podstiču nastavak ciklusa nasilja i sukoba" u Gazi i na Zapadnoj obali, navelo je ministarstvo.
Jordan je pozvao međunarodnu zajednicu da odmah djeluje kako bi zaustavila izraelske "provokativne mjere i izjave koje prijete stabilnosti regije te međunarodnom miru i sigurnosti".
Izraelska vojska vodi brutalnu ofanzivu na Gazu od oktobra 2023. godine, u kojoj je ubijeno više od 61.700 Palestinaca, od čega gotovo polovina žena i djece.
Međunarodni krivični sud izdao je prošlog novembra naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.