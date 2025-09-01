RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Djeca među 29 Palestinaca ubijenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze
Izraelska vojska pojačava zračne napade i uništavanje kuća u Gazi prema planu okupacije, rekli su svjedoci za Anadolu.
Djeca među 29 Palestinaca ubijenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze
U istočnom naselju Zeitoun, dva civila su ubijena, a mnogi drugi ranjeni u izraelskim napadima. / AA
1 Septembar 2025

Najmanje 29 ljudi je ubijeno, a mnogi drugi su povrijeđeni u novim napadima izraelske vojske u Pojasu Gaze u ponedjeljak, rekli su ljekari.

Medicinski izvor je rekao Anadolu da su četiri osobe, uključujući trudnicu i dvoje djece, ubijene, a nekoliko drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima na kuće u izbjegličkom kampu Shati u gradu Gazi.

Još deset ljudi je ubijeno, a nekoliko drugih povrijeđeno u još jednom valu napada na ulicu Al-Nafaq i naselje Sheikh Ridwan u istom gradu.

Palestinski par i njihov sin izgubili su živote kada je izraelska vojska pogodila stambenu zgradu u blizini medicinskog kompleksa Al-Sahaba u gradu Gazi.

U istočnom naselju Zeitoun, dva civila su ubijena, a mnogi drugi ranjeni u izraelskim napadima.

U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila rušiti kuće u naselju Zeitoun dižući ih u zrak detonirajući robote s eksplozivom i stara vojna vozila postavljena između zgrada, rekli su svjedoci Anadolu.

Posljednjih dana, hiljade Palestinaca su raseljene sa sjeveroistoka ka zapadu Gaze pod jakom izraelskom vatrom, nakon što je Tel Aviv u petak proglasio grad "opasnom borbenom zonom".

Izraelski sigurnosni kabinet je 8. augusta odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.

Preporučeno

U centralnom Pojasu Gaze, izraelska vojska granatirala je kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Bureij, što je rezultiralo smrću para i njihove kćerke, rekli su medicinski izvori iz Bolnice šehida Al-Akse.

Izraelski avioni gađali su šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci unutar zidova Bolnice šehida Al-Akse u blizini ambulante u Deir al-Balahu, što je rezultiralo brojnim povredama i materijalnom štetom.

Još tri osobe su ubijene u području Netzarim u centralnoj Gazi.

U južnom Pojasu Gaze, izraelska vojska je ubila tri Palestinca u napadu na Bani Suheilu, istočno od Khan Younisa, i ženu vatrenim oružjem u Al-Mawasiju, zapadno od grada.

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio blizu 63.500 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us