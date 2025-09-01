Najmanje 29 ljudi je ubijeno, a mnogi drugi su povrijeđeni u novim napadima izraelske vojske u Pojasu Gaze u ponedjeljak, rekli su ljekari.

Medicinski izvor je rekao Anadolu da su četiri osobe, uključujući trudnicu i dvoje djece, ubijene, a nekoliko drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima na kuće u izbjegličkom kampu Shati u gradu Gazi.

Još deset ljudi je ubijeno, a nekoliko drugih povrijeđeno u još jednom valu napada na ulicu Al-Nafaq i naselje Sheikh Ridwan u istom gradu.

Palestinski par i njihov sin izgubili su živote kada je izraelska vojska pogodila stambenu zgradu u blizini medicinskog kompleksa Al-Sahaba u gradu Gazi.

U istočnom naselju Zeitoun, dva civila su ubijena, a mnogi drugi ranjeni u izraelskim napadima.

U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila rušiti kuće u naselju Zeitoun dižući ih u zrak detonirajući robote s eksplozivom i stara vojna vozila postavljena između zgrada, rekli su svjedoci Anadolu.

Posljednjih dana, hiljade Palestinaca su raseljene sa sjeveroistoka ka zapadu Gaze pod jakom izraelskom vatrom, nakon što je Tel Aviv u petak proglasio grad "opasnom borbenom zonom".

Izraelski sigurnosni kabinet je 8. augusta odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.