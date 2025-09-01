Najmanje 29 ljudi je ubijeno, a mnogi drugi su povrijeđeni u novim napadima izraelske vojske u Pojasu Gaze u ponedjeljak, rekli su ljekari.
Medicinski izvor je rekao Anadolu da su četiri osobe, uključujući trudnicu i dvoje djece, ubijene, a nekoliko drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima na kuće u izbjegličkom kampu Shati u gradu Gazi.
Još deset ljudi je ubijeno, a nekoliko drugih povrijeđeno u još jednom valu napada na ulicu Al-Nafaq i naselje Sheikh Ridwan u istom gradu.
Palestinski par i njihov sin izgubili su živote kada je izraelska vojska pogodila stambenu zgradu u blizini medicinskog kompleksa Al-Sahaba u gradu Gazi.
U istočnom naselju Zeitoun, dva civila su ubijena, a mnogi drugi ranjeni u izraelskim napadima.
U međuvremenu, izraelska vojska je nastavila rušiti kuće u naselju Zeitoun dižući ih u zrak detonirajući robote s eksplozivom i stara vojna vozila postavljena između zgrada, rekli su svjedoci Anadolu.
Posljednjih dana, hiljade Palestinaca su raseljene sa sjeveroistoka ka zapadu Gaze pod jakom izraelskom vatrom, nakon što je Tel Aviv u petak proglasio grad "opasnom borbenom zonom".
Izraelski sigurnosni kabinet je 8. augusta odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za postepeno ponovno zauzimanje Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.
U centralnom Pojasu Gaze, izraelska vojska granatirala je kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Bureij, što je rezultiralo smrću para i njihove kćerke, rekli su medicinski izvori iz Bolnice šehida Al-Akse.
Izraelski avioni gađali su šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci unutar zidova Bolnice šehida Al-Akse u blizini ambulante u Deir al-Balahu, što je rezultiralo brojnim povredama i materijalnom štetom.
Još tri osobe su ubijene u području Netzarim u centralnoj Gazi.
U južnom Pojasu Gaze, izraelska vojska je ubila tri Palestinca u napadu na Bani Suheilu, istočno od Khan Younisa, i ženu vatrenim oružjem u Al-Mawasiju, zapadno od grada.
Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio blizu 63.500 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.