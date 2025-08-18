Ministarstvo zdravstva je u ponedjeljak saopćilo da su najmanje 62.004 Palestinca ubijena u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.
Ministarstvo je navelo da je 60 ljudi ubijeno, a 344 povrijeđeno u protekla 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 156.230.
Ministarstvo je također izvijestilo o pet novih smrtnih slučajeva od gladi i pothranjenosti, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 263 od oktobra 2023. godine, uključujući 112 djece.
Spasilački napori u Gazi i dalje su ozbiljno otežani, jer su mnoge žrtve i dalje zarobljene pod ruševinama ili leže na ulicama, a hitne službe ne mogu doći do njih zbog neumoljivog izraelskog bombardiranja i nedostatka opreme.
Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, Ministarstvo je saopćilo da je 10.460 Palestinaca ubijeno, a 44.189 povrijeđeno.
U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju napadati Palestince koji pokušavaju pristupiti humanitarnoj pomoći. U protekla 24 sata, u takvim napadima je ubijeno 27 osoba, a 281 je povrijeđena.
Prema podacima Ministarstva zdravstva, izraelske snage su ubile 1.965 Palestinaca i ranile 14.701 osobu u pokušaju da dođu do prijeko potrebne hrane i zaliha od 27. maja.
Izraelska blokada, koja je u potpunosti zatvorila Pojas Gaze od početka marta, stvorila je katastrofalne uslove za 2,4 miliona stanovnika te teritorije, što je dovelo do gladi, široko rasprostranjenih bolesti i kolapsa osnovnih službi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.