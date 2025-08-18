Ministarstvo zdravstva je u ponedjeljak saopćilo da su najmanje 62.004 Palestinca ubijena u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

Ministarstvo je navelo da je 60 ljudi ubijeno, a 344 povrijeđeno u protekla 24 sata, čime je ukupan broj povrijeđenih porastao na 156.230.

Ministarstvo je također izvijestilo o pet novih smrtnih slučajeva od gladi i pothranjenosti, uključujući dvoje djece, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 263 od oktobra 2023. godine, uključujući 112 djece.

Spasilački napori u Gazi i dalje su ozbiljno otežani, jer su mnoge žrtve i dalje zarobljene pod ruševinama ili leže na ulicama, a hitne službe ne mogu doći do njih zbog neumoljivog izraelskog bombardiranja i nedostatka opreme.

Od 18. marta, kada je Izrael nastavio svoju vojnu kampanju nakon kršenja sporazuma o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika, Ministarstvo je saopćilo da je 10.460 Palestinaca ubijeno, a 44.189 povrijeđeno.