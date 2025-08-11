Južna Evropa se suočava s velikim šumskim požarima tokom jednog od najtežih ljeta na kontinentu posljednjih godina, potaknutog ekstremnim toplotnim talasima.

Vatrogasci na jugu Francuske bore se s velikim požarom koji se proširio na područje veće od Pariza, što izaziva zabrinutost da će vrući, suhi vjetrovi i toplotni talas učiniti posao vatrogasaca još opasnijim.

Prema vlastima, požar je progutao ogromno područje francuske južne regije Aude, veće od glavnog grada zemlje.

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno, dok su stotine vatrogasaca poslane tokom vikenda kako bi spriječile dalje širenje požara.

Turističke staze na Vezuvu bile su zatvorene u nedjelju dok su se vatrogasci borili s požarom na obroncima vulkana, dok se očekuje da će temperature od 40°C (104°F) pogoditi Firencu u srijedu.

Španija se bori s velikim šumskim požarima, pri čemu plamenovi gutaju desetine hiljada hektara i prisiljavaju na evakuaciju iz ruralnih sela na mjesta svjetske baštine UNESCO-a, izvijestili su lokalni mediji u ponedjeljak.

Španski emiter La Sexta izvijestio je da je između 1. januara i 3. augusta širom zemlje izgorjelo 39.155 hektara, što je 9% više nego u istom periodu prošle godine, ali 37 posto manje od desetogodišnjeg prosjeka od 62.235 hektara.