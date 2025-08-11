SVIJET
Evropa se bori protiv šumskih požara dok se smrtonosni toplotni talas pojačava širom kontinenta
Više od 350.000 hektara šuma izgorjelo je širom Evrope od početka godine, a do sada je otkriveno najmanje 1.478 požara, prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare.
I balkanska regija je u stanju pripravnosti zbog stalnih toplotnih talasa i šumskih požara. / AA
11 August 2025

Južna Evropa se suočava s velikim šumskim požarima tokom jednog od najtežih ljeta na kontinentu posljednjih godina, potaknutog ekstremnim toplotnim talasima.

Vatrogasci na jugu Francuske bore se s velikim požarom koji se proširio na područje veće od Pariza, što izaziva zabrinutost da će vrući, suhi vjetrovi i toplotni talas učiniti posao vatrogasaca još opasnijim.

Prema vlastima, požar je progutao ogromno područje francuske južne regije Aude, veće od glavnog grada zemlje.

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povrijeđeno, dok su stotine vatrogasaca poslane tokom vikenda kako bi spriječile dalje širenje požara.

Turističke staze na Vezuvu bile su zatvorene u nedjelju dok su se vatrogasci borili s požarom na obroncima vulkana, dok se očekuje da će temperature od 40°C (104°F) pogoditi Firencu u srijedu.

Španija se bori s velikim šumskim požarima, pri čemu plamenovi gutaju desetine hiljada hektara i prisiljavaju na evakuaciju iz ruralnih sela na mjesta svjetske baštine UNESCO-a, izvijestili su lokalni mediji u ponedjeljak.

Španski emiter La Sexta izvijestio je da je između 1. januara i 3. augusta širom zemlje izgorjelo 39.155 hektara, što je 9% više nego u istom periodu prošle godine, ali 37 posto manje od desetogodišnjeg prosjeka od 62.235 hektara.

Od 4.735 zabilježenih požara ove godine, 3.274 su bili mali "conatos" (manji od jednog hektara), a 14 su bili veliki šumski požari (veći od 500 hektara), što premašuje desetogodišnji prosjek.

Više od 2.000 vatrogasaca učestvuje u borbi protiv 10 aktivnih požara u Portugalu, koji je u stanju pripravnosti od 3. augusta.

Prema riječima zvaničnika civilne zaštite, neobično je da toliko požara istovremeno izbije u "kritičnim područjima".

U međuvremenu, 50-godišnji muškarac osumnjičen za izazivanje četiri požara tokom vikenda je priveden.

Od početka 2025. godine, šumski požari u Portugalu su spalili 42.000 hektara zemlje, područje otprilike pet puta veće od glavnog grada Lisabona.

Balkanska regija je također u stanju pripravnosti zbog stalnih toplotnih talasa i šumskih požara, a vatrogasci na Kosovu, u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji bore se s brojnim aktivnim požarima.

Više od 350.000 hektara je izgorjelo širom Evrope od početka godine, a do sada je otkriveno najmanje 1.478 požara, prema Evropskom informacionom sistemu o šumskim požarima.

