Ured UN-a za ljudska prava u ponedjeljak je saopćio da "ubistvo novinara u Gazi treba šokirati svijet" i dovesti do zahtjeva za pravdom, a ne do tišine.

Ravina Shamdasani, glasnogovornica ureda, u pisanoj izjavi za Anadolu rekla je da smrt novinara u enklavi naglašava hitnu potrebu za odgovornošću.

"Ubistvo novinara u Gazi trebalo bi šokirati svijet - ne dovesti do zapanjujuće tišine - već do akcije, zahtijevajući odgovornost i pravdu. U situaciji rata i gladi, međunarodnim novinarima izraelske vlasti i dalje zabranjuju ulazak", rekla je Shamdasani.

„I najmanje 247 palestinskih novinara ubijeno je u Gazi od 7. oktobra 2023. Ovi novinari su oči i uši međunarodne zajednice i moraju biti zaštićeni. Njihova ubistva, i ubistva bezbrojnih drugih civila, moraju se nezavisno i brzo istražiti, a pravda mora uslijediti“, dodala je.

„Novinari nisu meta. Bolnice nisu meta“, dodala je.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da je broj poginulih u medicinskom kompleksu Nasser porastao sa osam na 20, nakon što je ubijeno još 12 žrtava.

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

Ministarstvo je saopštilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa sa dva zračna napada, napominjući da se drugi udar dogodio dok su spasilačke ekipe stizale da evakuišu ranjene i izvuku mrtve.

Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je ubijen i njen fotograf Mohammad Salama.

Medicinski izvor, kojeg je citirala Anadolu, potvrdio je smrt fotoreportera Mariam Abu Dagga.

Fotoreporter Moaz Abu Taha također je ubijen u izraelskom napadu usmjerenom na bolnicu.