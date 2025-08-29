Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je u petak da izraelski napadi u Gazi i širom Palestine prijete da će cijelu regiju uvući u sukob, ako se ne zaustave.

Govoreći na vanrednoj sjednici turskog parlamenta o Gazi, Fidan je rekao da Izrael "vrši genocid u Gazi posljednje dvije godine, ignorišući osnovne humanitarne vrijednosti pred očima svijeta."

Rekao je da je Turkiye prekinula svu trgovinu s Izraelom, zatvorila svoj zračni prostor za izraelske avione i ne dozvoljava turskim brodovima da ulaze u izraelske luke.

Fidan je dodao da se Ankara protivi svakom prijedlogu koji predviđa raseljavanje Palestinaca iz Gaze, nazivajući takve planove "nevažećim".

Rekao je da su zločini počinjeni u Gazi "zabilježeni kao jedno od najmračnijih poglavlja u ljudskoj historiji".

Turski ministar vanjskih poslova opisao je palestinski otpor kao borbu koja će "promijeniti tok historije, postati simbol potlačenih i potresti temelje propadajućeg poretka."

Fidan je dalje osudio šire regionalne udare Izraela, rekavši: "Izraelski nepromišljeni napadi na Gazu, Liban, Jemen, Siriju i Iran najjasniji su znak mentaliteta terorističke države koji prkosi međunarodnom poretku."