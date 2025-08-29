Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je u petak da izraelski napadi u Gazi i širom Palestine prijete da će cijelu regiju uvući u sukob, ako se ne zaustave.
Govoreći na vanrednoj sjednici turskog parlamenta o Gazi, Fidan je rekao da Izrael "vrši genocid u Gazi posljednje dvije godine, ignorišući osnovne humanitarne vrijednosti pred očima svijeta."
Rekao je da je Turkiye prekinula svu trgovinu s Izraelom, zatvorila svoj zračni prostor za izraelske avione i ne dozvoljava turskim brodovima da ulaze u izraelske luke.
Fidan je dodao da se Ankara protivi svakom prijedlogu koji predviđa raseljavanje Palestinaca iz Gaze, nazivajući takve planove "nevažećim".
Rekao je da su zločini počinjeni u Gazi "zabilježeni kao jedno od najmračnijih poglavlja u ljudskoj historiji".
Turski ministar vanjskih poslova opisao je palestinski otpor kao borbu koja će "promijeniti tok historije, postati simbol potlačenih i potresti temelje propadajućeg poretka."
Fidan je dalje osudio šire regionalne udare Izraela, rekavši: "Izraelski nepromišljeni napadi na Gazu, Liban, Jemen, Siriju i Iran najjasniji su znak mentaliteta terorističke države koji prkosi međunarodnom poretku."
Govoreći o Siriji naglasio je da Turkiye "neće dozvoliti da se drevne i vrijedne sirijske zajednice iskorištavaju" za iskrivljene ciljeve protiv teritorijalnog integriteta Sirije.
Tokom sjednice, predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus također je pozvao na "konkretne korake" protiv Izraela, uključujući suspenziju njegovog članstva u međunarodnim organizacijama poput UN-a, dok ne napusti "genocidnu politiku".
Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, globalni monitor gladi Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane saopštila je da se preko pola miliona ljudi u Pojasu Gaze suočava s glađu, siromaštvom i smrću, dok se još 1,07 miliona ljudi - preko polovine stanovništva - suočava s vanrednim nivoima akutne nesigurnosti hrane.
Izrael je ubio oko 63.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.